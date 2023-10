Black Friday Luuna Sleep - O melhor preço do ano durante todo o mês de novembro

SÃO PAULO, 17 de outubro de 2023 /PRNewswire/ -- A Luuna Sleep, marca pioneira na América Latina no conceito colchão na caixa, terá descontos durante todo o mês de novembro e garante os melhores preços do ano para a Black Friday. Do dia 1 ao dia 19, a marca promove o "Antecipa Black Luuna", com promoções imperdíveis e condições especiais em todos os produtos do site: Colchões, Travesseiros, Bases de Cama e Protetores. Já na "Black Week Luuna", que vai de 20 a 26, além dos descontos, a marca irá oferecer 5%OFF adicional aos preços, com cupom de desconto.

É a chance de garantir produtos de alta tecnologia, que colaboram com uma boa noite de sono e dias melhores. Como o Colchão Supreme, mais ergonômico e macio, com 5 camadas de espuma e 32cm de altura. Além do travesseiro ajustável, com ergonomia perfeita para diferentes gostos. E ainda a base de cama Rise, que é elétrica, bivolt e se ajusta à posição preferida de cada um.

Para saber mais sobre a Luuna Sleep, seus produtos e descontos, basta acessar o site https://www.luuna.com.br/ ou o Instagram @luunasleep.br

Sobre a Luuna

Luuna é a marca pioneira no conceito de colchão em caixa na América Latina. Fundada em 2015, no México, e com milhares de clientes, a Luuna iniciou sua expansão internacional em 2019, nos Estados Unidos. Em 2022, a empresa iniciou suas atividades no Brasil com vendas online, e em 2023, segue crescendo e ampliando seu portfólio de produtos. Os colchões Luuna são os mais bem avaliados do mercado, oferecendo qualidade imbatível, com o melhor custo-benefício do mercado de descanso premium do Brasil.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2241937/Luuna_Original_Plus.jpg

FONTE Luuna Sleep

SOURCE Luuna Sleep