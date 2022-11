Black Friday no pós-pandemia: Inside Digital oferece análise de Marketing Digital gratuita

Brasileiros que desejam vender mais nesta Black Friday, devem contar com a ajuda dos especialistas em Marketing Digital da Inside Digital.

PALHOÇA, Brasil, 11 de novembro de 2022 /PRNewswire/ -- Passado mais de 2 anos de pandemia, a tradicional data promocional, conhecida como Black Friday, chega para impulsionar as vendas nas lojas físicas e digitais. Os varejistas esperam recuperar o caixa e se reerguerem ainda mais neste mês de novembro.

A comemoração é conhecida pelos descontos nos produtos das mais variadas categorias. Com seu surgimento nos Estados Unidos, a Black Friday começou a ser realizada no Brasil em 2010, onde aproximadamente 50 lojas nacionais passaram a celebrar a data, comemorada sempre na última sexta-feira do mês de novembro.

Em 2022, a Black Friday ocorrerá no dia 25 de novembro, porém, muitas empresas já estão se adiantando nas promoções, aproveitando as datas iguais, como por exemplo o 10.10 e 11.11.

Um estudo realizado recentemente pela Nielsen/Ebit, mostrou que 78% dos brasileiros estão com intenção de compras para a Black Friday, tendo o e-commerce como o local escolhido. Portanto, é fundamental se preparar para isso, realizando uma análise de Marketing Digital gratuita na Inside Digital.

A ideia é identificar possíveis problemas que venham a afetar o seu site, garantindo um excelente desempenho nas pesquisas orgânicas e pagas, ou seja, é uma maneira de fazer com que o seu e-commerce seja visto durante a Black Friday.

A Associação Brasileira de Comércio Eletrônico (ABComm) revelou que a data pretende movimentar R$5,9 bilhões somente no e-commerce, com pedidos que podem ultrapassar os 8,3 milhões.

Se você não quer ficar fora dessa estatística, é hora de se planejar e começar a impulsionar suas estratégias de Marketing Digital, estando preparado para uma data tão significativa quando o assunto são os bons resultados

FONTE Inside Digital

