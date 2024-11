Black Friday, White Smile: Oclean präsentiert aufregende Black Friday-Angebote

LONDON, 27. November 2024 /PRNewswire/ -- Oclean, ein führender Anbieter innovativer Mundpflegeprodukte, freut sich, seine größte Werbeaktion des Jahres mit Black-Friday-Rabatten auf ausgewählte beliebte Produkte ankündigen zu können. Kunden in ganz Europa können bei einer großen Auswahl an Zahnbürsten, Desinfektionsmitteln, Zahnseide und vielem mehr erhebliche Einsparungen erzielen – und sich so eine hochwertige Mundpflege leisten.

Black Friday Deals (bis 2. Dezember)

Oclean Black Friday

Ab sofort startet Oclean den Black Friday mit bis zu 50 % Rabatt auf kuratierte Pakete und mit Rabatten von bis zu 30 % auf die gesamte Website zusammen mit Geschenken beim Kauf. Die Käufer können sich auf außergewöhnliche Einsparungen bei den beliebtesten Oclean-Artikeln freuen, mit zusätzlichen Geschenken und kostenlosem Versand (abhängig vom Bestellwert). Entdecken Sie die gesamte Black Friday-Auswahl: https://europe.oclean.com/pages/black-friday

Besondere Black Friday „Super-Spar-Pakete"

Perfect Pair Paket : Beim Kauf von zwei X Pro-Bundles (jedes Bundle enthält eine intelligente Zahnbürste, 6 Bürstenköpfe, eine Ladestation und ein Reiseetui) erhalten Sie einen S1 UV-Zahnbürsten-Sanitizer gratis – im Wert von 274,88 EUR , jetzt für nur 139,90 EUR erhältlich.

: Beim Kauf von zwei X Pro-Bundles (jedes Bundle enthält eine intelligente Zahnbürste, 6 Bürstenköpfe, eine Ladestation und ein Reiseetui) erhalten Sie einen S1 UV-Zahnbürsten-Sanitizer gratis – im Wert von , jetzt für nur erhältlich. Exklusiver Twin Deal : Erhalten Sie zwei X Pro Elite (Grau) Zahnbürsten plus sechs zusätzliche Bürstenköpfe und zwei Packungen Zahnseide gratis. Ursprünglich zum Preis von 202,68 EUR erhältlich, ist dieses Paket jetzt für nur 109,90 EUR zu haben.

: Erhalten Sie zwei X Pro Elite (Grau) Zahnbürsten plus sechs zusätzliche Bürstenköpfe und zwei Packungen Zahnseide gratis. Ursprünglich zum erhältlich, ist dieses Paket jetzt für nur zu haben. Best Seller Deal : Erhalten Sie eine X Pro Elite (Grau) Zahnbürste, sechs Bürstenköpfe und eine Packung Zahnseide für nur 79,90 EUR (im Wert von 116,79 EUR ).

: Erhalten Sie eine X Pro Elite (Grau) Zahnbürste, sechs Bürstenköpfe und eine Packung Zahnseide für nur (im Wert von ). Neueste exklusive intelligente Zahnbürste: Wählen Sie zwischen den Zahnbürsten X Lite oder X Lite S und erhalten Sie sechs zusätzliche Bürstenköpfe, wobei X Lite ab 58,90 EUR (im Wert von 90,80 EUR ) kostet.

Pauschalangebote und zusätzliche Geschenke

Wenn die Pakete nicht überzeugen, können die Kunden nach ihren eigenen Wünschen einkaufen und erhalten dennoch Rabatte und Gratisgeschenke auf der Grundlage des Gesamtbestellwerts:

Rabatte auf der gesamten Website : Genießen Sie bis zu 30 % Rabatt auf den Gesamtbetrag Ihrer Bestellung: 50 EUR+: Kostenloser Versand 79 EUR+: 15 % RABATT + 1 Packung Zahnseide-Stäbchen 99 EUR+: 20 % RABATT + 2 Packungen Zahnseide 109 EUR+: 25 % RABATT + Tragetasche 129 EUR+: 30% RABATT + S1 UV-Zahnbürsten-Sanitizer

: Genießen Sie bis zu 30 % Rabatt auf den Gesamtbetrag Ihrer Bestellung:

Hinweis: Die Rabatte für die gesamte Website werden beim Bezahlen automatisch angewendet. Um das Geschenk zu erhalten, muss der Benutzer es jedoch manuell in den Warenkorb legen, sobald der erforderliche Betrag erreicht ist.

Rabatte auf der gesamten Website und zusätzliche Geschenke können kombiniert werden, aber nicht zusammen mit „zeitlich begrenzten Flash-Verkäufen" oder „SUPER-SPAR-PAKETEN" verwendet werden.

Informationen zu Oclean

Oclean ist ein führender Innovator auf dem Gebiet der Mundpflegetechnologie und hat sich der Entwicklung von Produkten verschrieben, die eine professionelle Pflege für zu Hause ermöglichen. Von leistungsstarken intelligenten Schallzahnbürsten bis hin zu fortschrittlichen Desinfektionsmitteln – Oclean vereint Innovation, Komfort und Erschwinglichkeit in jedem Produkt.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2567792/Oclean_Black_Friday.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2371947/4908305/Oclean_Logo.jpg