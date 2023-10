BlackBerry annonce des innovations en matière de communications sécurisées pour les gouvernements

BlackBerry SecuSUITE intègre la sécurité quantique

WATERLOO, Ontario, 17 octobre 2023 /PRNewswire/ -- BlackBerry Limited (NYSE : BB ; TSX : BB) a annoncé aujourd'hui le lancement de nouvelles fonctionnalités avancées dans BlackBerry SecuSUITE® for Government, son logiciel de communications vocales et textuelles sécurisées.

SecuSUITE est aujourd'hui utilisé par plus de vingt gouvernements pour les protéger contre l'espionnage électronique des communications non classifiées ou secrètes. La technologie repose sur certaines des accréditations de sécurité les plus strictes, notamment celles de l'Agence OTAN de communication et d'information de (NCIA) et du National Information Assurance Partnership (NIAP) des États-Unis.

Les nouvelles fonctionnalités, qui seront en disponibilité générale d'ici la fin de l'année, comprennent notamment :

un navigateur et des applications d'entreprise sécurisés ;

des appels vidéo cryptés avec possibilité de mise en conformité des enregistrements ;

de nouvelles fonctions de messagerie, y compris la possibilité de retirer des messages et de partager des données entre applications ;

des appels de groupe optimisés avec mixage audio sur chaque appareil mobile ;

des fonctions administratives améliorées, y compris les contrôles de groupe et l'effacement de données en un clic, conformes aux exigences en matière d'archivage.

En outre, la cryptographie résistante au quantum sera ajoutée à BlackBerry SecuSUITE pour les échanges de clés l'année prochaine.

« Nous vivons dans un monde où les communications gouvernementales risquent de plus en plus d'être interceptées et nous devons constamment nous adapter à un paysage de menaces en constante évolution », a déclaré Christoph Erdmann, SVP Secusmart chez BlackBerry. « Nous n'avons de cesse d'innover pour que nos produits répondent et dépassent les besoins et les normes des entités gouvernementales, afin de contribuer à la protection de la sécurité nationale. Les avancées introduites dans BlackBerry SecuSUITE apportent une nouvelle valeur en termes de sécurité et d'expérience utilisateur pour les utilisateurs finaux et les administrateurs ».

« SecuSUITE contribue grandement à l'abandon des applications grand public par notre organisation », a indiqué Ludwig Seidl, PDG d'ICSL. « BlackBerry sait ce dont nous avons besoin dans une plateforme, souvent avant même que nous le sachions. Grâce à eux, nous avons été en mesure d'obtenir de nouveaux clients dans un certain nombre de pays cette année. »

« SecuSUITE est un élément de différenciation clé pour nos clients », affirme Adrian Silva, PDG de Globlue. « Ses nombreuses certifications et ses capacités de cryptographie avancées nous donnent, ainsi qu'à nos clients, la tranquillité d'esprit quant à la sécurité des communications ».

Pour plus d'informations, inscrivez-vous à l'événement BlackBerry Summit, qui aura lieu le 17 octobre à New York. Des dirigeants de gouvernements, d'entreprises et de BlackBerry révéleront l'avenir de l'IoT, de l'informatique et de la cybersécurité et présenteront les dernières innovations de BlackBerry.

