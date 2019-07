Blackstone anuncia acordo para comprar a Vungle, destacada plataforma de marketing de performance móvel

NOVA YORK, 15 de julho de 2019 /PRNewswire/ -- A Blackstone (NYSE:BX) anunciou hoje que os fundos de private equity administrados pela Blackstone ("Blackstone") concordaram em comprar a Vungle, destacada plataforma de marketing de performance para anúncios em vídeo para aplicativos móveis.

A Vungle conta com a confiança de mais de 60.000 publishers de aplicativos móveis em todo o mundo, inclusive marcas de grande porte como Rovio, Zynga, Pandora, Microsoft, e Scopely, entre outras. A empresa atende a mais de quatro bilhões de reproduções de vídeo por mês em mais de um bilhão de dispositivos únicos, e é constantemente posicionada em primeiro lugar para retenção de usuário em múltiplas plataformas segundo os índices de performance móvel do setor. A Vungle tem sede em São Francisco e escritórios em Londres, Berlim, Pequim, Singapura e Seul.

Sachin Bavishi, diretor da Blackstone, disse: "Como uma plataforma de marketing de performance de primeira classe, a Vungle é um motor de crescimento essencial para o ecossistema de aplicativos móveis. Nosso investimento ajudará a concretizar o imenso potencial de crescimento da empresa, e estamos entusiasmados em trabalhar com a gerência da Vungle para estender a força da Vungle aos jogos móveis e outros campos".

Martin Brand, diretor executivo sênior da Blackstone, acrescentou: "A Blackstone está animada em investir em um líder focado na interseção de jogos para dispositivos móveis e publicidade para dispositivos móveis, setores em rápido crescimento. Esperamos contribuir com os recursos da Blackstone para acelerar a trajetória de crescimento da Vungle nos próximos anos".

Rick Tallman, CEO da Vungle, disse: "Estamos extremamente entusiasmados com a nova parceria com a Blackstone. A aquisição da Blackstone vai acelerar ainda mais a missão da Vungle de se transformar num guia confiável para crescimento e engajamento, transformando a maneira como os usuários descobrem e utilizam os aplicativos móveis. Gostaríamos de agradecer à Crosslink Capital e à Thomvest Ventures pelo seu apoio para transformar a Vungle em um líder no mercado. Vamos expandir nossa plataforma global através do crescimento orgânico e inorgânico à medida que explorarmos, com o apoio da Blackstone, essa significativa oportunidade no mercado de publicidade móvel nos aplicativos".

Em conexão com a transação, a Vungle também celebrou um acordo com o fundador Zain Jaffer e está satisfeita por ter resolvido esse assunto. Os termos do acordo não foram revelados.

A transação deverá ser concluída no final deste ano, e estará sujeita às condições usuais de fechamento. A Goldman Sachs & Co. LLC está atuando como consultora financeira para a Vungle, e a Guggenheim Securities, LLC atua como consultora financeira para a Blackstone na transação. A DLA Piper LLP (EUA) está atuando como consultora jurídica para a Vungle, e a Simpson Thacher & Bartlett LLP atua como consultora jurídica para a Blackstone.

Sobre a Blackstone

A Blackstone é uma das principais empresas de investimento do mundo. Nossa equipe busca criar impacto econômico positivo e valor a longo prazo para nossos investidores, para as empresas em que investimos e as comunidades onde atuamos. Fazemos isso usando pessoas extraordinárias e capital flexível para ajudar as empresas a resolverem problemas. Nossos negócios de gestão de ativos, com US$ 512 bilhões em ativos sob gestão, incluem veículos de investimento focados em private equity, setor imobiliário, dívida pública e patrimônio, crédito sem grau de investimento, ativos reais e fundos secundários, todos em uma base mundial. Para obter mais informações, visite: www.blackstone.com. Siga a Blackstone no Twitter @Blackstone.

Sobre a Vungle

Vungle é o guia confiável para crescimento e engajamento, e transforma a maneira como as pessoas descobrem e utilizam os aplicativos móveis. Os desenvolvedores de aplicativos móveis se associam à Vungle para monetizar seus aplicativos através de experiências de publicidade inovadoras em aplicativos, inspiradas em insights e elaboradas com criatividade. Os anunciantes dependem da Vungle para atingir, adquirir e reter usuários de alto valor em todo o mundo. A Vungle desenvolve ferramentas que incluem recomendações de UX e compra orientada por dados, inovação nos formatos dos anúncios, automação criativa e muito mais. Os anúncios da Vungle, otimizados por dados, são exibidos em mais de um bilhão de dispositivos únicos para promover o engajamento e aumentar o retorno para anunciantes e publishers, os quais incluem desde estúdios indie até marcas de grande porte, como Rovio, Zynga, Pandora, Microsoft, e Scopely. A empresa tem sede em São Francisco e escritórios em todo o mundo, em Londres, Berlim, Pequim, Tóquio, Seul e Singapura. Para obter mais informações, visite www.vungle.com ou siga a empresa no Twitter @Vungle.

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/391980/Vungle_Logo.jpg

FONTE Vungle

Related Links

http://www.vungle.com



SOURCE Vungle