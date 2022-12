Blackstone Industrial acquiert la division Roteq de Sintemar

CALGARY, Alberta, 1er décembre 2022 /PRNewswire/ -- Blackstone Industrial Holdings Ltd. (Blackstone), fournisseur de services techniques pétrochimiques de premier plan, a conclu un accord pour acquérir une division d'une société de services industriels basée à Bilbao, en Espagne ; Sintemar (SINT), avec sa filiale espagnole, Blackstone Roteq, S.L. SSintemar, Roteq (Roteq) est une société de maintenance industrielle énergique. Cette acquisition, qui devrait être conclue le 1er janvier 2023, comprendra les actifs, le personnel et le fonds de commerce de la division.

Roteq a construit une société de composants techniques et de services techniques à haute valeur ajoutée en Espagne et au Portugal. Roteq dispose d'une expérience éprouvée en matière de services dans les secteurs de la pétrochimie, du pétrole et du gaz et soutient les infrastructures critiques de grands clients et de flottes d'équipementiers tels que Nuovo Pignone et Baker Hughes. L'acquisition de Roteq par Blackstone vient compléter ses autres expansions en Italie et au Brésil pour soutenir l'Europe, l'Afrique du Nord et l'Amérique latine. Elle renforce également le soutien et le partenariat continus de Blackstone avec Baker Hughes et consolide une stratégie multicontinentale visant à protéger les flottes critiques grâce à une offre de services dynamique.

Fondée en 2002 et devenue une marque en 2012, Blackstone célèbre ses 10 ans de croissance avec une stratégie dynamique axée sur la consolidation de son espace. Blackstone se développe au Canada, aux États-Unis, en Amérique latine, en Afrique subsaharienne et maintenant dans l'UE, en se consacrant à l'intégration d'équipes locales hautement qualifiées, de partenariats solides et de clients internationaux. Blackstone répare et améliore des équipements sur mesure dédiés à des applications industrielles. Les services de Blackstone créent une sécurité des opérations et des solutions techniques dans les installations qui produisent des biens pétrochimiques, de l'énergie, des engrais et des aliments. Elle dispose d'équipes de service sur quatre continents et intégrera l'équipe de Roteq pour soutenir l'Espagne, et le Portugal. « Nous sommes ravis d'accueillir ce groupe talentueux dans l'équipe de Blackstone, a déclaré Allan Schofield, président de Blackstone. La consolidation et la culture de ces ensembles de compétences sont essentielles pour continuer à soutenir les industries de l'énergie, des engrais et de la chimie. Nous apprendrons les uns des autres et continuerons à développer la culture florissante d'excellence de Blackstone en matière de service et de soutien technique. »

Alex Fulthorpe, ingénieur et vice-président exécutif de Blackstone, a ajouté : « Blackstone est fier de constituer les meilleures équipes qui défendent les infrastructures les plus critiques de la planète. Notre expansion dans l'UE intervient à un moment où les cartes énergétiques sont très vite redessinées. Nous avons l'intention de continuer à recruter de grands talents, à partager les connaissances du vieux monde et à aider par tous les moyens que nous connaissons à maintenir les machines en marche, les clients en activité et les populations au chaud et nourries. »

