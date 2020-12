Blackview BL6000 Pro : un téléphone 5G robuste, dont la vitesse et la caméra inégalées en font un appareil d'aventure véritablement amusant et portable

Détenant les certifications IP68 et IP69K, ainsi que la certification militaire MIL-STD-810G, le Blackview BL6000 Pro 5G peut généralement résister à une immersion dans l'eau pendant 30 minutes, à une profondeur de 1,5 m, et à une chute de 1,5 m.

Regarder la vidéo : https://youtu.be/d0C-u79dq9c

Le châssis en métal dur du BL6000 Pro 5G assure que sa ténacité est égale, ou même supérieure, à celle de la plupart des téléphones robustes vendus sur le marché, comme en témoigne la vidéo. L'intérieur du téléphone a également été optimisé. L'un des points forts de l'appareil réside dans la combinaison entre le nanomoulage, une toute nouvelle technologie d'imperméabilité, et la membrane d'étanchéité, qui élève l'étanchéité du BL6000 Pro à un niveau supérieur.

De plus, la batterie a été optimisée de façon à supporter les températures glaciales, permettant au téléphone de mieux résister au froid. D'un point de vue technique, les utilisateurs peuvent continuer à utiliser certaines fonctions de base du téléphone dans de telles conditions, même à -30°C.

La caméra du BL6000 Pro 5G est sa deuxième caractéristique phare. À l'arrière, l'appareil est muni de trois caméras Sony® IMX582, couplées à un logiciel de traitement supérieur et à un riche éventail de fonctionnalités (PortraitColor, HDR, mode nocturne, mode sous-marin, mode ultra grand-angle, 4K à 30 i/s et capture haute définition). Les ingénieurs ont consacré beaucoup d'efforts à l'optimisation du logiciel de la caméra, donc les utilisateurs peuvent s'attendre à prendre des photos et enregistrer des vidéos de la plus haute qualité.

Regarder la vidéo : https://youtu.be/uhSBbOVcX1k

Avec une puce MediaTek Dimensity 800, 8 Go de mémoire vive (RAM) et 256 Go de mémoire fixe (ROM), le Blackview BL6000 Pro 5G présente des caractéristiques capables de métamorphoser l'expérience du téléphone robuste. Même lorsqu'il est connecté à un réseau 4G (quand un réseau 5G n'est pas disponible), le Blackview BL6000 Pro 5G peut continuer d'offrir des vitesses supérieures à celles des autres téléphones 4G connectés à ce même réseau.

Autres spécifications clés :

* Bandes 5G/4G/3G/2G internationales

* Batterie 5280mAh, technologie de refroidissement liquide

* Compatibilité avec les systèmes GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo et QZSS

* Haut-parleur ultra dynamique

* Fonctionnalité NFC, Android 10

* Score AnTuTu : Plus de 340 000

Le Blackview BL6000 Pro 5G sera en vente dans les magasins Blackview et Banggood du 28 décembre au 4 janvier au prix réduit de 399,99 $ (prix habituel : 699,99 $).

https://bit.ly/2GsEALn

