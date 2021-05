Bladex Anuncia Plan de Recompra de Acciones Comunes de hasta $60,000,000

PANAMÁ, República de Panamá, 5 de mayo de 2021 /PRNewswire/ -- Banco Latinoamericano de Comercio Exterior, S.A. ("Bladex" o "el Banco"), anunció en el día de hoy que su Junta Directiva aprobó la implementación de un programa de recompra de sus acciones comunes de hasta $60 millones.

El programa de recompra tiene la finalidad de dar Cumplimiento a la Regulación 10b-18 promulgada bajo la Ley de Comercialización de Valores de 1934, según sea modificada de tiempo en tiempo ("Regulación 10b-18). Las compras que se realicen bajo el programa de recompra serán efectuadas en transacciones de mercado abierto a precios prevalecientes de mercado, bajo transacciones negociadas de forma privada o en cualquier otra forma prevista en la Regulación 10b-18. No obstante, el Banco no tendrá obligación alguna de recomprar acciones y el plazo, número efectivo y valor de las acciones a ser recompradas quedará a la entera discreción del Banco y dependerán de su posición de capital, liquidez, desempeño financiero y alternativas de uso de capital, precio de venta de las acciones requerimientos regulatorios y otras condiciones de mercado. El Banco podrá, a la entera discreción de su Junta Directiva, dar por terminado el programa de recompra en cualquier momento de su vigencia.

Forward-Looking Statements

El presente documento incluye ciertas "declaraciones prospectivas" al amparo de la Ley de Reforma de Litigios Sobre Valores Privados de 1995 (Private Securities Litigation Reform Act of 1995). Dichas declaraciones prospectivas están fundamentadas en las expectativas actuales de la administración del Banco y sujetas a posibles cambios en las condiciones e incertidumbre. Los resultados podrían variar de forma sustancial con respecto a estas expectativas debido a cambios en factores geopolíticos, económicos, de negocios, de competencia, de mercado y regulatorios. Información más detallada relacionada a esos factores se encuentra disponible en los reportes recientemente registrados a través de los formatos 20-F en, y provistos a través de formularios 6-K a, la Comisión de Valores (Securities and Exchange Commission), según sean modificados de tiempo en tiempo, en los que se identifican factores de riesgo importantes que tienen el potencial de hacer que los resultados efectivos sean distintos de aquellos descritos en las declaraciones prospectivas. Bladex no se obliga de forma alguna a actualizar estas declaraciones prospectivas.

Acerca de Bladex

Bladex es un banco multinacional originalmente establecido por los bancos centrales de los países de América Latina y El Caribe, el cual inició operaciones en 1979 con el propósito de promover el comercio exterior y la integración económica en la Región. El Banco con sede en Panamá tiene oficinas en Argentina, Brasil, Colombia, México y los Estados Unidos de América, además de su Licencia de Representación en Perú, para promover el desarrollo regional y la expansión de su base de clientes, la cual incluye instituciones financieras y corporaciones.

Bladex está listado en la Bolsa de Valores de Nueva York en los Estados Unidos de América (símbolo: BLX) desde 1992 y sus accionistas incluyen a bancos centrales, bancos y entidades estatales de 23 países latinoamericanos, así como bancos comerciales e instituciones financieras, inversionistas institucionales y particulares a través de su cotización en bolsa.

Para más información acerca de Bladex, favor acceder a su página web www.bladex.com, o contactar a:

Mónica Cosulich - VPS, Finanzas y Relaciones con Inversionistas

Dirección electrónica: [email protected]. Tel.: (+507) 210-8563

Dirección Casa Matriz: Edificio Business Park, Torre V, Avenida La Rotonda, Urb. Costa del Este,

Panamá, República de Panamá

