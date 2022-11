Bladex lidera exitosamente la estructuración del cuarto crédito sindicado por US$130 millones con un plazo de 7 años para Favorita Fruit

CIUDAD DE PANAMÁ, 1 de noviembre de 2022 /PRNewswire/ -- Banco Latinoamericano de Comercio Exterior, S.A. ("Bladex" o "el Banco"; NYSE: BLX) anunció hoy el cierre exitoso del cuarto crédito sindicado por US$130 millones, a un plazo de siete años (la "Facilidad"), a favor de Favorita Fruit Co. Ltd. ("Favorita"). Bladex actuó como Estructurador Líder y Suscriptor ("Sole Lead Arranger and Bookrunner") de la transacción, así como Agente Administrativo y de Colateral en la Facilidad.

Favorita Fruit, a través de sus subsidiarias, es uno de los grupos agrícolas más grandes del Ecuador. El grupo se dedica principalmente a los siguientes sectores: (i) producción y exportación de banano, (ii) importación y distribución de insumos agrícolas, y (iii) producción, procesamiento y distribución de productos lácteos. Otros segmentos de negocios de la Compañía incluyen servicios de fumigación aérea, silvicultura, producción de empaques flexibles, servicios portuarios y cultivo de palma y sus derivados.

Ecuador es el mayor exportador de banano del mundo y representa aproximadamente el 34% de las exportaciones mundiales de banano. Reybanpac, subsidiaria de Favorita, es el segundo mayor exportador de banano en Ecuador y es responsable de 7% de las exportaciones agregadas de banano ecuatoriano.

La operación constituye el cuarto crédito sindicado internacional liderado por Bladex para Favorita desde 2015. El uso de los recursos de la Facilidad se utilizará para capex y el pago de la deuda existente. La transacción sindicada cuenta con la participación de 11 instituciones financieras de la región de Centroamérica y el Caribe, de las cuales algunas representan nuevas relaciones bancarias para Favorita.

Vicente Wong, Presidente Ejecutivo de Favorita, señaló: "Esta nueva transacción hace una importante contribución al crecimiento sostenible de nuestra empresa. Reconocemos el apoyo continuo de las entidades financieras, lo que refleja la confianza depositada en nuestra gestión empresarial y visión corporativa".

Carlos De Alvear, Jefe Comercial de Sudamérica y Mexico de Bladex, afirmó: "Bladex está muy complacido de haber ejecutado exitosamente el cuarto préstamo sindicado para Favorita y de apoyar continuamente los planes de crecimiento de Favorita mientras asegura un financiamiento a largo plazo. Esta transacción marca la sólida relación, establecida en 2005, y es una transacción histórica para Ecuador. La Facilidad es una clara demostración de las capacidades de estructuración y distribución de Bladex, que está calificada para recaudar fondos y acceder a una amplia red de instituciones financieras. La Facilidad sindicada de Favorita suma a nuestras credenciales más de 65 transacciones concertadas en América Latina".

Bladex es un banco multinacional originalmente establecido por los bancos centrales de los países de América Latina y El Caribe, el cual inició operaciones en 1979 con el propósito de promover el financiamiento del comercio exterior y la integración económica en la Región. El Banco con sede en Panamá cuenta, además, con oficinas en Argentina, Brasil, Colombia, México y los Estados Unidos de América, y una licencia de representación en Perú, para promover el desarrollo regional y atender a su base de clientes, la cual incluye instituciones financieras y corporaciones.

Bladex está listado en la Bolsa de Valores de Nueva York en los Estados Unidos de América (símbolo: BLX) desde 1992 y sus accionistas incluyen: bancos centrales y bancos y entidades estatales de 23 países latinoamericanos, bancos comerciales e instituciones financieras, así como inversionistas institucionales y particulares a través de su cotización en bolsa.

