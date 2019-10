Block.one anuncia conciliação com Comissão de Valores Mobiliários dos EUA

WASHINGTON, 30 de setembro de 2019 /PRNewswire/ -- A Block.one chegou a uma conciliação civil com a U.S. Securities and Exchange Commission (a "SEC", Comissão de Valores Mobiliários dos EUA) em relação à venda de um token ERC-20 pela empresa entre 26 de junho de 2017 e 1º de junho de 2018. Pelos termos do acordo, a Block.one pagará uma única multa de US$ 24 milhões, sem admitir nem negar as conclusões da SEC.

A conciliação refere-se especificamente ao token ERC-20 vendido por meio do blockchain Ethereum durante o período acima mencionado, o qual já não se encontra em circulação nem em negociação, e não exigirá que o token seja registrado como um valor mobiliário junto à SEC. O acordo resolve todas as pendências entre a Block.one e a SEC.

A SEC concedeu simultaneamente à Block.one uma dispensa importante para que esta não fique sujeita a certas restrições contínuas que normalmente se aplicariam a esse tipo de acordo. A empresa acredita que a concessão da isenção pela SEC evidencia o compromisso contínuo da Block.one com a conformidade e as melhores práticas nos Estados Unidos e globalmente.

A Block.one emitiu a seguinte declaração sobre o anúncio:

"Estamos animados por resolver essas discussões com a SEC e estamos comprometidos com a colaboração contínua com reguladores e formuladores de políticas à medida que o mundo continua a desenvolver mais clareza sobre estruturas de conformidade para ativos digitais.

A extraordinária história de sucesso dos Estados Unidos baseia-se em parte em sua rica história de apoio ao empreendedorismo e às tecnologias emergentes, e incentivamos e aplaudimos os esforços de empreendedores e líderes dos setores de tecnologia, finanças e outras áreas que estão se esforçando para fazer dos EUA um ambiente onde a tecnologia possa avançar e prosperar de maneira previsível e inclusiva.

A capacidade que o blockchain tem de aperfeiçoar o alinhamento entre organizações e consumidores, aumentar a transparência de infraestruturas cruciais de bancos de dados e distribuir melhor o valor e a riqueza dentro da sociedade permanece sendo o foco da nossa empresa, e continuaremos lutando pelo desenvolvimento do nosso setor para alcançar o maior alinhamento possível em torno de políticas e melhores práticas.

Como sempre, estamos gratos pelo apoio que a comunidade nos dá e que possibilita tudo o que fazemos."

Sobre a Block.one

A Block.one é uma empresa global de software especializada em software de blockchain de alto desempenho. Em 2018, publicou o EOSIO, um protocolo livre de código aberto projetado para levar velocidade, escalabilidade e facilidade de uso aos fundamentos seguros e transparentes dos bancos de dados distribuídos. Braço de capital de risco da Block.one, a EOS VC investe em empresas, projetos e desenvolvedores ao redor do mundo, alavancando a tecnologia EOSIO.

