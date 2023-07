Blockbit anuncia Eduardo Bouças como CEO

Empreendedor irá acelerar o crescimento da empresa

SÃO PAULO, 12 de julho de 2023 /PRNewswire/ -- A Blockbit, empresa especializada no mercado de cibersegurança, anuncia o retorno de Eduardo Bouças como Chief Executive Officer (CEO). Como fundador da Blockbit, liderou a companhia como CEO desde a fundação em 2016 até 2019, quando passou ao cargo de Presidente do Conselho de Administração. Agora, o empreendedor retorna ao comando para iniciar uma nova fase de expansão.

"Estou muito feliz e animado com o meu retorno ao comando da Blockbit, uma empresa que fundei com sucesso e que tem crescido bastante ao longo dos anos. A Blockbit é uma companhia de produtos de segurança cibernética de última geração que já tem mais de 3 mil clientes corporativos e protege mais de um milhão de ativos na América Latina, América do Norte e Europa", diz o CEO. "Nessa nova fase, nossa meta é acelerar ainda mais nosso crescimento e fortalecer nossos pilares de negócio, em especial nossos produtos e parceiros".

Eduardo Bouças é pioneiro em segurança cibernética. Além da Blockbit, também é fundador da Cipher, empresa de cibersegurança criada em 2000 que contou com sua liderança como CEO desde o início até torná-la uma multinacional líder de mercado em mais de 15 países. Enquanto líder da Cipher, comandou duas rodadas multimilionárias de investimentos de Private Equity. Em 2019, como acionista majoritário, o empreendedor fechou a venda da Cipher para a Prosegur e neste momento a Cipher se tornou a divisão global de segurança cibernética da gigante europeia, referência mundial na indústria de segurança privada. Com o acordo, Eduardo tornou-se o CEO Global da Prosegur Cybersecurity, enquanto também atuava como Presidente do Conselho de Administração da Blockbit. Agora, Eduardo volta ao cargo de CEO da Blockbit.

Formado em Engenharia de Produção pela PUC-Rio e pós-graduado pela Harvard Business School no programa OPM, Eduardo atuou por anos como coordenador do grupo de segurança de sistemas da ABNT e atuou como membro do comitê global da ISO para normas de segurança da informação. Atualmente, é membro do Young Presidents' Organization of Miami (YPO Miami), do Harvard Business School Club of South Florida e do Harvard Business School Alumni Angels of South Florida. Grande entusiasta em tecnologia, o executivo também empreendeu em outras frentes. Fundou a Votix, empresa americana líder em software corporativo para automação de drones, da qual é Presidente do Conselho de Administração, e é o principal investidor da Bossa Concept e da Coolrated, empresas americanas de fashion tech.

A partir do anúncio de hoje, Bouças irá intensificar o investimento em tecnologia e nos produtos da empresa, e acelerará a atuação no mercado fortalecendo alianças e parcerias estratégicas. O portfólio de segurança digital da empresa já é referência no mercado e se expandirá para os mais diversos setores. "Vamos expandir e sempre seguindo os nossos princípios de qualidade, inovação e foco no cliente", afirma o CEO.

Sobre a Blockbit

A Blockbit é uma empresa brasileira de cibersegurança com atuação global e que tem como missão oferecer soluções de alta tecnologia para proteger organizações de todos os portes contra-ataques e ameaças digitais. Para isso, une experiência, inteligência analítica e inovação como chaves para desenvolver uma plataforma de segurança completa e sempre alinhada às principais tendências globais de cibersegurança. A Blockbit possui laboratório de inteligência de última geração e uma rede com mais de 150 parceiros globais para atender mais de um milhão de usuários e 3.000 clientes corporativos. Para obter mais informações, acesse: https://www.blockbit.com/pt/ .

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2151859/Eduardo_Bou_as___Blockbit.jpg

FONTE Blockbit

SOURCE Blockbit