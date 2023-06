Blockbit anuncia novidades em sua plataforma de cibersegurança

Plataforma passa a contar com DNS Content Filtering e Suporte Wireless Modo AP para ampliar a segurança cibernética dos negócios

SÃO PAULO, 20 de junho de 2023 /PRNewswire/ -- A Blockbit, empresa brasileira especializada no mercado de cibersegurança, anuncia novidades em sua plataforma global de cibersegurança, com novos recursos avançados para identificação, mitigação e prevenção de ameaças. A nova versão da Blockbit Platform agora conta com funcionalidades como DNS Content Filtering e Suporte Wireless Modo AP para maximizar a proteção digital dos dados e sistemas de empresas de todos os tamanhos e segmentos, em redes locais ou em Nuvem.

Por meio do DNS Content Filtering, as empresas contam com uma ferramenta que controla e filtra o acesso a determinados conteúdos da Internet, bloqueando sites maliciosos, perigosos ou inapropriados. As regras de filtragem são pré-configuradas pelos clientes na plataforma, determinando quais sites os colaboradores conectados às redes corporativas não podem acessar, como mídias sociais ou portais de apostas, por exemplo. Dessa forma, é possível reduzir os riscos associados à navegação na Internet para manter os dados de negócios seguros.

"O grande objetivo da Blockbit é ampliar a segurança dos usuários e das empresas, mitigando que ameaças cheguem até os pontos de rede. A filtragem de conteúdo DNS ajuda a proteger as empresas de ameaças cibernéticas cada vez mais comuns, como malware, ransomware e phishing", afirma Lucas Pereira, Diretor de Produtos da Blockbit. Segundo o executivo, o DNS Content Filtering também possibilita mais conformidade com as políticas corporativas de acesso. "Isso é especialmente importante em setores com requisitos regulatórios rigorosos, como saúde e finanças, nos quais o vazamento de dados pode significar o fim do sigilo de informações sensíveis e confidenciais de clientes e negócios", afirma.

Outra novidade da Blockbit Platform é o Suporte Wireless Modo AP, que possibilita a instalação de uma rede Wi-Fi sem a necessidade de um roteador externo. Apenas utilizando o hardware da Blockbit Platform as empresas podem receber o sinal da rede (de forma cabeada ou sem fio) para disponibilizá-lo para outros dispositivos. "Com o Suporte Wireless Modo AP, o hardware da Blockbit cria uma rede sem fio local (LAN), que irá atuar como um ponto central para conectar outros equipamentos sem fio da empresa com alta velocidade e disponibilidade", afirma o executivo.

As atualizações da Blockbit Platform são constantes para manter os clientes sempre alinhados com a última palavra em segurança cibernética. A nova versão da plataforma traz, ainda, outras novidades importantes. As configurações de Firewall e Web Filter, por exemplo, receberam opções de otimização de performance.

Vale lembrar que a plataforma já conta com o Blockbit Cloud Sandbox, ferramenta de nova geração que analisa todos os tipos de registros e programas de forma automatizada, em busca de pontos suspeitos ou maliciosos – mesmo os mais novos. Desenvolvida pelos especialistas do Blockbit Labs, laboratório de alta performance da Blockbit, o recurso combina conceitos como Big Data e Aprendizado de Máquina (ML – de Machine Learning, em inglês) para realizar testes e classificar as ameaças de forma ampla, antes mesmo que esses agentes cheguem às redes dos usuários. Tais medidas são importantes para acompanhar a sofisticação progressiva dos malwares e conseguir detectá-los com sucesso, adicionando uma camada de proteção de ameaças além do perímetro do ambiente.

A plataforma ainda fornece o VPN AnyWhere / Anytime, um Next Generation VPN Client que reforça a segurança das suas redes privadas virtuais. A funcionalidade permite que os usuários possam acessar suas redes seguras a partir da conexão de qualquer tipo de protocolo (TCP, UDP, ICMP e/ou DNS), e sempre com suporte a diferentes idiomas.

Já por meio do recurso Virtual Domain (VDOM), a Blockbit Platform possibilita a criação de um ou mais firewalls virtuais, com configurações separadas para roteamento e para serviços de VPN. Dessa forma, as empresas contam com segurança contínua, economia de espaço físico e de energia, melhora na configuração do modo transparente e configurações MSSP (Managed Security Services Providers) mais flexíveis.

"Também vale destacar que o appliance físico da Blockbit pode ser dividido em diversos firewalls virtuais. Desse modo, pode ser utilizado em ambientes nos quais a implementação de hardware é difícil ou impossível, como os baseados em Nuvem Pública e Privada; redes definidas por software (SDN) e redes de longa distância definidas por software (SD-WAN)", afirma Pereira.

Sobre a Blockbit

A Blockbit é uma empresa brasileira de cibersegurança, que tem como missão oferecer soluções de alta tecnologia para proteger organizações de todos os portes de ameaças, vulnerabilidades e ataques digitais. Para isso, une experiência, inteligência analítica e inovação como chaves para desenvolver uma plataforma de segurança completa e sempre alinhada às principais tendências globais de cibersegurança. A Blockbit possui laboratório de inteligência de última geração e uma rede com mais de 150 parceiros globais para atender mais de um milhão de usuários e 3000 clientes corporativos espalhados por todo o Brasil. Para obter mais informações, acesse: https://www.blockbit.com/pt/.

FONTE Blockbit

