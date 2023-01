Blockbit anuncia novidades em sua plataforma de cibersegurança

Entre as novidades estão o lançamento da Blockbit Cloud Sandbox, virtual domain e Next-Generation VPN Client, que permite fortalecer a segurança mesmo em conexões remotas

SÃO PAULO, 17 de janeiro de 2023 /PRNewswire/ -- A Blockbit, empresa brasileira especializada no mercado de cibersegurança, anuncia a atualização de sua plataforma global de cibersegurança, com novos recursos avançados para identificação, mitigação e prevenção de ameaças. A Blockbit Platform 2.3 conta com novas soluções para otimizar a rotina dos usuários e, principalmente, maximizar a proteção digital dos dados nas redes locais e em Nuvem.

Entre as novidades, destaque para a Blockbit Cloud Sandbox, ferramenta de nova geração que analisa todos os tipos de registros e programas de forma automatizada, em busca de pontos suspeitos ou maliciosos – mesmo os mais novos. Desenvolvida pelos especialistas do Blockbit Labs, laboratório de alta performance da Blockbit, a Blockbit Cloud Sandbox combina conceitos como Big Data e Aprendizado de Máquina (ML – de Machine Learning, em inglês) para realizar testes e classificar as ameaças de forma ampla, antes mesmo que esses agentes cheguem às redes dos usuários. Tais medidas são importantes para acompanhar a sofisticação progressiva dos malwares e conseguir detectá-los com sucesso, adicionando uma camada de proteção contra ameaças além do perímetro do ambiente.

"Nosso grande objetivo é sempre ampliar a segurança dos usuários, impedindo que os riscos e ameaças sequer cheguem até os pontos de rede. Nesse sentido, o grande destaque da nova versão de Blockbit Platform é a inteligência que embarcamos para atacar, defender e prevenir as ameaças. Trouxemos versões aprimoradas de nossos recursos de VPN, importantes novidades a nosso Firewall de Nova Geração e reiteramos nosso compromisso de mitigar as vulnerabilidades que possam ser exploradas por cibercriminosos", afirma Lucas Pereira, Diretor de Produtos na Blockbit. "Entendemos que a evolução deve ser constante e ininterrupta, por isso a colaboração para inovar faz parte de nosso DNA. As atualizações da Blockbit Platform demonstram os esforços de oferecer sempre os melhores recursos para combater ameaças à integridade dos dados das organizações".

O executivo ressalta, também, o lançamento do Next Generation VPN Client, o VPN AnyWhere / Anytime, que reforça a segurança das suas redes privadas virtuais, as VPNs (de Virtual Private Network, em inglês). A novidade permite que os usuários possam acessar suas redes seguras a partir da conexão de qualquer tipo de protocolo de rede (TCP, UDP, ICMP e/ou DNS), e sempre com suporte a diferentes idiomas.

"Agora, quando o usuário liga o computador, ele já estabelece a conexão com a VPN de forma transparente e automática, garantindo segurança em todos os acessos. Isso significa que os usuários não precisam mais iniciar e a ativar o botão da VPN para ter a proteção. Ou seja, a VPN funciona diretamente, mesmo nos mais diferentes tipos de conexões. Esse é um grande diferencial", diz Pereira.

Com uma abordagem completa de segurança digital, a atualização da plataforma de segurança cibernética da Blockbit conta, ainda, com a apresentação de novo recurso de Virtual Domain (VDOM), que possibilita a criação de um ou mais firewalls virtuais, com configurações separadas para roteamento e para serviços de VPN. A novidade traz benefícios como segurança contínua, economia de espaço físico e de energia, melhora na configuração do modo transparente e configurações MSSP (Managed Security Services Providers) mais flexíveis.

Outra novidade é que a solução permite, agora, que o appliance físico da Blockbit seja dividido em diversos firewalls virtuais. Desse modo, pode ser utilizado em ambientes nos quais a implementação de hardware é difícil ou impossível, como em ambientes baseados Nuvem Pública e Privada; redes definidas por software (SDN) e redes de longa distância definidas por software (SD-WAN).

A atualização trouxe, ainda, outras novidades importantes, como a verificação e a validação de políticas de firewall; permitir a criação, edição e importação de assinaturas para o IPS em formato Snort; agendamento recorrente de geração de relatórios; VPN IPSEC: Google Cloud; integração VPN IPSec Blockbit to Cisco com autenticação Xauth, entre muitas outras inovações.

"Outras novidades são os objetos dinâmicos enviados pela Blockbit Labs para o cliente. Assim, são compartilhados endereços IPs, de serviços de rede ou de sites para facilitar a configuração do usuário. Dessa maneira, por exemplo, é possível liberar o WhatsApp de forma individual, caso haja restrições definidas. É mais fácil criar uma regra de exceção. Antes, o cliente precisava buscar listas dos endereços de redes na Internet para fazer isso. A Blockbit envia essas informações prontas e atualiza diariamente esses objetos com as informações", acrescenta Pereira.

Sobre a Blockbit

A Blockbit é uma empresa brasileira de cibersegurança, que tem como missão oferecer soluções de alta tecnologia para proteger organizações de todos os portes contra ameaças, vulnerabilidades e ataques digitais. Para isso, une experiência, inteligência analítica e inovação como chaves para desenvolver uma plataforma de segurança completa e sempre alinhada às principais tendências globais de cibersegurança. A Blockbit possui laboratório de inteligência de última geração e uma rede com mais de 150 parceiros globais para atender mais de um milhão de usuários e 3000 clientes corporativos espalhados por todo o Brasil. Para obter mais informações, acesse: https://www.blockbit.com/pt/ .

