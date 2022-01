Blockchain publique : La première base de données pour les métadonnées

SAN FRANCISCO, 12 janvier 2022 /PRNewswire/ -- La blockchain publique ou POD (Public Onchain Database) est lancée aujourd'hui afin de rendre le travail sur les métadonnées plus facile et plus accessible. La base de données POD est un projet Web3 qui collabore et gère toutes les données du métavers (métadonnées) dans une interface unique pour les développeurs, les constructeurs et les utilisateurs.

En effet, à mesure que le métavers s'élargit, il est difficile de travailler avec des données dans plusieurs emplacements. Pour que les métavers à l'échelle et les applications décentralisées fonctionnent, il est nécessaire de disposer d'une plate-forme fiable de collaboration de données de tiers.

La base de données POD répond à ces besoins, en tant que première base de données complète pour les métadonnées. Des outils de collaboration aux robots et à l'automatisation, la base de données POD crée un riche écosystème de données pour les utilisateurs de métavers et de Web3.

Les trois problèmes de la gestion des métadonnées

Les objets dans le métavers sont essentiellement des métadonnées. Une adresse, une identité, une transaction ou un jeton non fongible (ou NTF) sont tous des types de métadonnées.

Voici les trois principaux points problématiques liés aux métadonnées que résout la base de données POD :

Difficile à trouver

Les données sur la blockchain sont dispersées dans les contrats sur différents réseaux. Il n'est pas encore possible pour les contrats d'obtenir toutes les données d'un seul environnement commun.

Difficile à comprendre

En raison du stockage non relationnel, il est difficile de tracer la relation entre deux entités ou entités associées avec leurs métadonnées.

Difficile à utiliser

Chaque réseau ou application est unique dans la méthodologie de transmission des données. Ainsi, les données provenant de différentes sources doivent être prétraitées avant de pouvoir fonctionner en tandem.

Pourquoi utiliser une base de métadonnées

Pour résoudre les problèmes des données actuelles de la blockchain, la base de données POD a été développée comme un intergiciel de données tiers neutre, fournissant des fonctionnalités clés et développant le plein potentiel des métadonnées.

Avantages pour les fournisseurs de données :

Accroître la recherche de données

Fournir un système de conformité des données

Renforcer le NFT avec une extensibilité infinie

Avantages pour les consommateurs de données :

Accès rapide aux données multi-chaînes

Définition facile des catégories de données

Balises pour la gestion des données

Et ce ne sont là que quelques-uns des avantages de cette base de métadonnées. Avec un ensemble de fonctionnalités et d'avantages robustes, la base de données POD simplifiera le travail avec les métadonnées et le rendra plus efficace pour tous les intervenants du Web3.

Perspectives d'avenir

L'objectif de la base de données POD est de réunir les différentes parties et d'établir un dialogue collaboratif pour inspirer la communauté décentralisée. Une fois ces parties réunies, la base de données POD peut alors établir une norme convenue de collaboration des données selon une approche organique et ascendante.

Une partie de la vision de la POD consiste également à favoriser l'établissement d'un consensus dans la collaboration en matière de métadonnées, qui devient un élément essentiel de l'infrastructure de données du Web3. La base de données POD débloque la valeur des données et des réseaux de la blockchain, propulsant l'écosystème de collaboration de données Web3 vers de nouveaux sommets.

