BLOCKCHANCE findet als 2G-Veranstaltung planmäßig statt

Präsentation der größten Revolution im Zahlungsverkehr seit der Kreditkarte

Mehrere Millionen Euro Einsparung in der Fahrzeugzulassung dank Blockchain

Erste End2End Plattform, die es ermöglicht gesamte Geschäftsprozesse zu gestalten

Revolutionen innerhalb der "Blockchain Revolution"

Krypto statt Cash oder Kreditkarten - "Dies ist wahrscheinlich die größte Revolution im Zahlungsverkehr seit Einführung der Kreditkarte", so Matthias Hauff, CEO TEN31 Bank AG, der gemeinsam mit Nimiq und Salamantex GmbH, die neueste Innovation in digitalen Bezahlsystemen vorstellt.

Marcus Olszok, Leiter von CarTrust, erklärt, wie Dank digitaler Fahrzeugzulassung via Blockchain in Deutschland Millionen Stunden Zeitaufwand und Millionen Euro an Sachaufwand gespart werden könnten.

Arnold Aschbauer, SVP Customer Solutions, Hoverture Europe stellt die erste integrierte End2End Kunden-Lösung ihrer Art vor. HoverChain gibt Firmen die Möglichkeit, ihr Business komplett auf Blockchain zu entwickeln.

"Damit der Wandel hin zur 'Digitalen Stadt' gelingen kann, schaffen wir in Hamburg ein entsprechendes Innovationsklima. Digitalisierung betrifft jede und jeden – in allen sozialen und gesellschaftlichen Bezügen", so Dr. Andreas Dressel. Der Finanzsenator wird, gemeinsam mit Wirtschaftssenator Michael Westhagemann und Hamburgs Erstem Bürgermeister Peter Tschentscher, die Konferenz eröffnen.

Interaktive Gespräche mit Journalisten und inspirierende Persönlichkeiten

Die 2G-Regelung ermöglicht es geimpften und genesenen Teilnehmern nach wie vor bei BLOCKCHANCE zusammenzukommen. Joseph Lubin, Justin Sun, eine der polarisierendsten Persönlichkeiten der Krypto-Szene, Michael Saylor und Raoul Pal diskutieren wichtige Themen rund um Blockchain mit dem Handelsblatt, Manager Magazin und Deutschlands führendem Tech-Magazin BTC-Echo.

"Trotz der Pandemie können wir viele interaktive Veranstaltungen ermöglichen. Unsere Community sehnt sich nach Austausch und Netzwerkmöglichkeiten." Fabian Friedrich, CEO und Gründer BLOCKCHANCE

Workshops, NFT-Kunst und Virtual Reality

Eine NFT-Kunstausstellung zeigt verschiedene NFT-Interpretationen berühmter Gemälde, wie die Mona Lisa. Auch Skulpturen von Seth the Globepainter und Anderen werden präsentiert. Alle Kunstwerke sind übertragbar auf Virtual Reality.

Diverse Workshops reichen von ‚Ask-me-anything' Seminaren hin zu technischen Workshops zu APIs auf Krypto oder Diskussionen über Investitionsmöglichkeiten in Kryptowährungen, aber auch über die Rolle Europas in der Dezentralisierung. In einem Blockchain Kindergarten erklären Kinder Erwachsenen Blockchain.

Relaxen, abschalten und "Afterglow"

Ein "be light, relax and flow" Raum bietet einen Ort der Achtsamkeit. Alle Teilnehmer können eine unvergessliche Zeit bei BLOCKCHANCE verbringen, mit einem Martini auf der "Networking Night", bei einem Dinner im angesagten Club GAGA oder beim Tanzen auf der "Afterglow Party" in einer Kirche, dessen Altar zum DJ-Pult umfunktioniert wird.

Pressekonferenz

30. November 2021, 11.00 - 12.00 Uhr

BLOCKCHANCE Europe

2. - 4. Dezember 2021

Handelskammer Hamburg

Presseempfang: 2. Dezember, 9.15 - 10.00 Uhr

BLOCKCHANCE stellt Blockchain und neue Technologien vor für eine positive und nachhaltige Zukunft vor. Unser Optimismus und unsere Neugierde schaffen eine Gemeinschaft von Gleichgesinnten, Vordenkern und Visionären. Gemeinsam mit Ihnen gestalten wir die Welt von morgen. Als Gründungsmitglied der EU-Interessengruppe Inatba gilt BLOCKCHANCE als Accelerator-Hub in der Blockchain-Community. Mit Unterstützung der Handelskammer Hamburg und Hamburgs Ersten Bürgermeister Peter Tschentscher entwickelt BLOCKCHANCE seit 2018 Hamburg zu einem der wichtigsten Standorte für Blockchain in Deutschland und Europa.

