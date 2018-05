BlockGrain.io lance la toute première vente de tokens d'Australie du secteur agricole

- Éliminer de la chaîne logistique agricole les intermédiaires comme les entreprises commerciales et les banques

- Supprimer les frais qui peuvent atteindre jusqu'à 13,95 %, pour un découvert lié à l'agriculture

- Des données plus précises et transparentes réduisent les frais d'assurance des agriculteurs

BlockGrain, la plateforme de chaîne logistique agricole (http://www.blockgrain.io) entendant mettre en relation les acheteurs et les vendeurs de produits agricoles et assurer la traçabilité des produits pour les consommateurs, a annoncé aujourd'hui son lancement commercial de tokens sur la chaîne de blocs Ethereum.

La vente de tokens fait suite à l'essai fructueux de sa version bêta, conçue et testée ces deux dernières années par des céréaliculteurs et des courtiers en marchandises souhaitant gérer et contrôler leurs stocks de façon plus efficace. BlockGrain.io a pour objectif de lever des fonds pour développer la toute première chaîne de blocs au monde se consacrant exclusivement aux chaînes logistiques agricoles et gommer les inefficacités qui induisent actuellement des pertes jusqu'à 30 % concernant les cultures céréalières, 40 % pour ce qui est de la culture des racines et 20 % de la viande et des produits laitiers.

Caile Ditterich, le PDG de BlockGrain : Notre vente de tokens marque une nouvelle étape dans le développement de BlockGrain, qui est passée d'une idée à une plateforme bêta pleinement éprouvée, utilisée par les courtiers en marchandises et les agriculteurs. La population mondiale devant atteindre dix milliards de personnes d'ici à 2050, la technologie agricole devra s'améliorer pour nourrir tout le monde, aussi le gaspillage des denrées alimentaires lié à des chaînes logistiques inefficaces doit être éliminé et BlockGrain apporte une solution concrète à ce problème urgent.

La plateforme BlockGrain s'applique à créer une solution logicielle à l'échelle du secteur venant en aide aux agriculteurs et aux principales entreprises connexes, qui soit unique, indépendante et mondiale. Une telle plateforme éviterait les problèmes relatifs à la fragmentation des données et aux procédures de contrôle obsolètes qui ont des répercussions sur les flux de trésorerie des petits producteurs.

À propos de BlockGrain :

BlockGrain est une plateforme de chaîne logistique agricole, mettant en relation les acheteurs et les vendeurs potentiels, par le biais de technologies de chaîne de blocs. L'usage de technologies de registre distribué élimine les intermédiaires, à l'instar des entreprises commerciales et des banques, pour mieux rationaliser la logistique. Elle entend réduire de 30 % (50 % dans les pays en développement) la perte de valeur des produits en vrac imputable à des chaînes logistiques inefficaces. BlockGrain a terminé sa prévente en avril 2018, à la suite de l'essai fructueux de sa version bêta, impliquant six courtiers en grains et vingt agriculteurs. Le produit de la vente de tokens sera affecté au développement de la plus grande plateforme de la chaîne de blocs du secteur agricole. BlockGrain souhaite également s'étendre à la laine, aux fruits, aux légumes et au bétail, la version bêta actuelle fonctionnant déjà pour les fruits et les légumes.

Contact médias pour les États-Unis :

Kaitie Zhee, PDG, SpaceMadeMedia

Tél. +1-305-857-8700

Courriel : kaitie@spacemademedia.com



Contact médias pour l'Europe :

John McLeod, Directeur, SpaceMadeMedia

Tél. +44-7886920436

Courriel : john@spacemademedia.com





SOURCE BlockGrain