Bloom Science recauda USD 12 millones en financiamiento de serie A

Los candidatos a medicamentos microbianos de Bloom son seleccionados y diseñados de manera racional para abordar las vías clave de las enfermedades subyacentes alteradas por factores ambientales, relacionados con la edad o genéticos. Estas terapias tienen el potencial de proporcionar a los pacientes las opciones terapéuticas tan necesarias para un amplio espectro de enfermedades neurológicas e inflamatorias.

Bloom Science usará el financiamiento de serie A para avanzar en su proceso, incluyendo el posible programa BL-001 que se está desarrollando para epilepsias huérfanas y farmacorresistentes. El candidato al fármaco consiste en microbios patentados necesarios y suficientes para reproducir la eficacia clínica observada con la dieta cetogénica, y está dirigido a la hiperexcitación neuronal y a los cambios en los niveles cerebrales de ácido gamma-aminobutírico (GABA), un aminoácido que sirve como neurotransmisor inhibidor primario.

Los ingresos del financiamiento de serie A permitirán que Bloom Science agilice el desarrollo de su candidato terapéutico para el tratamiento de la ELA. El microbioma intestinal se ha relacionado con la gravedad de la enfermedad en la ELA y representa un objetivo potencial novedoso y prometedor para el tratamiento y la modificación de la enfermedad. Bloom también aplica su plataforma IrisRx para avanzar en los programas de descubrimiento en neurodegeneración, demencia e inflamación.

"Bloom Science nació a partir de una visión de aprovechar el eje intestino-inmune-cerebro y expandir exponencialmente el panorama de terapias disponibles para pacientes con condiciones neurológicas e inflamatorias graves o intratables", expresó Christopher Reyes, PhD, director ejecutivo y fundador de Bloom Science; "Esta inversión de nuestro notable grupo global de inversionistas impulsa un mayor desarrollo del proceso de Bloom y representa una oportunidad importante para aliarse con inversionistas afines que compartan nuestros ambiciosos objetivos".

"Leaps by Bayer tiene como objetivo romper con lo imposible, al crear innovaciones curativas que puedan cambiar y mejorar la vida en la tierra", señaló Juergen Eckhardt, MD, director de Leaps by Bayer. "Proteger el cerebro y la mente es uno de los grandes objetivos de Leaps by Bayer intenta resolver como parte de nuestra misión general. Creemos que el enfoque exclusivo de Bloom Science de aprovechar el eje intestino-inmune-cerebro para nuevas terapias con microbiota nos permitirá cumplir con este mandato y, por lo tanto, mejorar las vidas de muchos pacientes".

"Nos complace apoyar a Bloom Science en su misión de desarrollar terapias basadas en el microbioma seleccionadas racionalmente para enfermedades con una alta necesidad insatisfecha, incluyendo la ELA. Esperamos trabajar con el equipo de Bloom Science para avanzar en su enfoque prometedor y novedoso", sostuvo Felix Von Coerper, socio administrativo de ALS Investment Fund.

La inversión permitirá a Bloom presentar una nueva solicitud de un nuevo fármaco en investigación (IND) para BL-001 en epilepsia refractaria y avanzar en los ensayos clínicos de fase I, así como ampliar aún más el desarrollo de su plataforma y avanzar en su investigación y adquisición de talento.

Acerca de Bloom Science

Bloom Science es una empresa de biotecnología que se enfoca en descubrir, desarrollar y comercializar bioterapias con microorganismos vivos para tratar enfermedades neurológicas e inflamatorias no cubiertas. Nuestro equipo de científicos, geeks de datos y emprendedores que nunca se dan por vencidos están reconsiderando la forma en que se desarrollan los medicamentos al aprovechar nuestra creciente perspectiva sobre el papel que desempeña nuestro microbioma intestinal en la modulación de procesos clave en el cerebro y el sistema inmune. Para obtener más información, visite el sitio web de Bloom Science en https://www.bloomscience.com/

Acerca de ALS Investment Fund

ALS Investment Fund apoya y financia a empresas de biotecnología que desarrollan fármacos para la esclerosis lateral amiotrófica (ELA). Invertimos en todo el mundo, pero nos enfocamos en Europa y los Estados Unidos. Al ser un fondo de capital de riesgo para una enfermedad específica, aportamos un profundo conocimiento y una gran red en el sector. Las sociedades de cartera en las que invertimos están diversificadas, con múltiples terapias o programas activos en otras indicaciones de enfermedades, a menudo mayores, por lo general en el área de la neurodegeneración. Puede encontrar más información en www.alsinvestmentfund.com

Acerca de Apollo Health Ventures

Apollo Health Ventures es una empresa transatlántica de capital de riesgo y creadora de empresas especializada en el desarrollo e inversión en proyectos de biotecnología y tecnología sanitaria que están dirigidos a la biología del envejecimiento, a fin de tratar y prevenir enfermedades crónicas relacionadas con la edad. El equipo de Apollo está compuesto por emprendedores, inversionistas de biotecnología experimentados y científicos con notables récords en inversiones en ciencias biológicas y creación de empresas. https://www.apollo.vc/

Acerca de Joyance Partners:

Joyance Partners es un fondo de capital de riesgo de $20 millones que se enfoca en tecnologías emergentes que pueden ayudar a las personas a sentirse más felices, más saludables, más tranquilas, más seguras y menos ansiosas o sujetas al dolor. Joyance Partners es dirigida por el socio administrativo Mike Edelhart y el socio fundador William Lohse, que también supervisan los fondos de la sociedad de capital de riesgo Social Starts. Obtenga más información en https://www.joyancepartners.com/

FUENTE Bloom Science, Inc.

