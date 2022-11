Bloomreach sluit zich aan bij de MACH Alliance, Hierdoor kunnen meer bedrijven gebruik maken van Composable Commerce die zorgt voor meetbare omzetgroei.

MOUNTAIN VIEW, California, 8 november 2022 /PRNewswire/ -- Bloomreach, 's werelds #1 Commerce Experience Cloud, heeft vandaag aangekondigd dat het is toegetreden tot de MACH Alliance, de groep van onafhankelijke techbedrijven die zich inzet voor open, best-of-breed technologie-ecosystemen. De opname in de MACH Alliance garandeert dat Bloomreach nu voldoet aan de MACH-standaard voor moderne technologie: Microservices based, API-first, Cloud-native SaaS en Headless.

"Deel uitmaken van de MACH Alliance is een belangrijke mijlpaal voor Bloomreach", zegt Tjeerd Brenninkmeijer, EVP van EMEA, Bloomreach. "Als een multi-productbedrijf dat honderden bedrijven over de hele wereld bedient, hebben we er een prioriteit van gemaakt om flexibiliteit nooit op te offeren voor schaal. Onze opname in MACH valideert onze inspanningen, aangezien we hebben aangetoond dat we in staat zijn om producten te bouwen die op grote schaal werken voor wereldwijde merken en toch modern en composable blijven volgens de MACH-normen. We kijken ernaar uit om samen te werken met de leden van de MACH Alliance terwijl we allemaal de composable beweging vooruit stuwen en bedrijven helpen om van de huidige infrastructuur over te stappen naar de agile digitale toekomst die op hen wacht."

Met oplossingen die speciaal zijn ontwikkeld om de groei van e-commerce mogelijk te maken, is Bloomreach door klanten gewaardeerd voor de controle en omzetoptimalisatie die het biedt aan niet-technische zakelijke gebruikers. Haar producten - Engagement, Discovery en Content - stellen gebruikers in staat het volledige customer journey te personaliseren met een bedrijfsgerichte UI die toegang biedt tot relevante, real-time klant- en productgegevens. Als een MACH-gecertificeerd bedrijf zorgt Bloomreach ervoor dat zijn oplossingen ook voldoen aan de behoeften van ontwikkelaars, door hen de MACH-agility te bieden waarmee ze een moderne composable commerce-omgeving kunnen bouwen die zowel gemakkelijk te integreren is vanuit een technisch standpunt als maximale waarde biedt vanuit een zakelijk standpunt.

"Zowel de technische als zakelijke teams bij Ted Baker hebben geweldige ervaringen gehad met de integratie en het gebruik van Bloomreach, en dat spreekt boekdelen over hoe Bloomreach een brug heeft geslagen tussen de twee partijen die betrokken zijn bij het creëren van de moderne tech stack", aldus Leon Shepherd, CIO, Ted Baker en MACH Alliance ambassadeur. "Ik kijk ernaar uit om te zien hoe Bloomreach als onderdeel van de MACH Alliance verdere innovatie in de composable commerce-ruimte zal stimuleren."

"We zijn verheugd Bloomreach te verwelkomen in de MACH Alliance", aldus Casper Rasmussen, president van MACH Alliance. "Wij zien de MACH Alliance-certificering van Bloomreach als een indicatie van een markt die verschuift naar samengestelde, best-of-breed technologie. Bloomreach heeft zelf een unieke en belangrijke verschuiving doorgemaakt naar een volledige focus op MACH, en dient als een sterke casestudy van een bedrijf dat begrijpt waar de zaken naar toe gaan en van koers is veranderd om met het tij mee te zwemmen."

Lees hier meer over de route van Bloomreach naar de MACH Alliance.

Over Bloomreach

Bloomreach is 's werelds #1 Commerce Experience Cloud, die merken in staat stelt customer journeys te leveren die zo gepersonaliseerd zijn dat ze aanvoelen als magie. Het biedt een scala aan producten die echte personalisatie en digitale commerce groei stimuleren, waaronder: Discovery, met AI-gestuurde search en merchandising; Content, met een headless CMS; en Engagement, met een toonaangevende CDP en marketing automation oplossingen. Samen combineren deze oplossingen de kracht van geïntegreerde klant- en productgegevens met de snelheid en schaal van AI-optimalisatie, waardoor omzet verhogende digitale commerce-ervaringen mogelijk worden die op elk kanaal en elke stap converteren. Bloomreach bedient meer dan 850 wereldwijde merken, waaronder Albertsons, Bosch, Puma, FC Bayern München en Marks & Spencer. Ga voor meer informatie naar Bloomreach.com

Over MACH Alliance

De MACH Alliance is een [501(c)(6)] non-profit organisatie, bestuurd door een onafhankelijk bestuur en steunt geen specifieke leveranciers, leden of anderszins. De Alliance werd opgericht in juni 2020 om organisaties te helpen navigeren door het complexe moderne technologielandschap. Het doel is om het zakelijke voordeel van open tech-ecosystemen die zijn gebaseerd op Microservices, API-first, Cloud-native SaaS en Headless te begeleiden en te laten zien. Alle MACH Alliance leden voldoen aan certificeringsprincipes die op de website worden gepubliceerd.

De MACH Alliance verwelkomt technologiebedrijven en individuele industrie-experts die dezelfde toekomstvisie delen. Lees meer op machalliance.org, lees hier over de MACH-certificering en volg ons op Twitter en LinkedIn.

