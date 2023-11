BLS International remporte un autre contrat d'externalisation des visas Schengen pour la Slovaquie

NEW DELHI, 21 novembre 2023 /PRNewswire/ -- BLS International Services , un leader mondial des services d'externalisation pour les gouvernements et les missions diplomatiques, a signé un contrat mondial exclusif d'externalisation des visas pour la Slovaquie dans 18 pays avec plus de 54 bureaux. Selon les données de l'industrie, 2,64 millions de touristes ont visité la Slovaquie en 2021, et ce nombre devrait augmenter en fonction des tendances de voyage.

Grâce à sa grande expérience dans la fourniture de services exceptionnels en matière de visas, BLS International a obtenu le privilège de travailler avec les pays membres de l'espace Schengen. Avec ce nouveau contrat, BLS International se verra confier la responsabilité d'offrir non seulement des services de visas touristiques et de visas d'affaires, mais aussi des services de visas nationaux, le tout dans le but de faciliter les procédures de voyage et d'immigration.

M. Shikhar Aggarwal, directeur général adjoint de BLS International Services Ltd., a déclaré : « Nous remercions chaleureusement le gouvernement slovaque d'avoir choisi BLS International comme partenaire pour l'externalisation des services de visas. Cette collaboration reflète notre engagement constant en faveur de l'excellence et notre volonté inébranlable de fournir des services de visas efficaces et sécurisés. En accord avec les principes fondamentaux de Schengen, nous souhaitons améliorer l'expérience de demande de visa pour tous, en établissant de nouvelles références dans le secteur grâce à l'innovation et à des solutions axées sur le client. Alors que la Slovaquie s'impose comme une nouvelle destination touristique attrayante et fascinante, contribuant de manière significative à la croissance du secteur du voyage, nous sommes enthousiastes à l'idée d'apporter notre pierre à l'édifice. Cette initiative est en parfaite harmonie avec nos valeurs fondamentales d'excellence, d'efficacité et de sécurité. »

Cette avancée renforce considérablement le portefeuille de BLS International dans les pays de l'espace Schengen. La société collabore déjà avec des États membres de l'espace Schengen, tels que la Hongrie, le Portugal, la Pologne, l'Espagne, l'Allemagne et l'Italie, offrant une large gamme de services de visas et consulaires. L'inclusion de la Slovaquie dans ce groupe d'élite renforce encore la position de BLS International en tant que partenaire de confiance pour les gouvernements et les demandeurs de visa.

À propos de BLS International :

BLS International Services Ltd. est un partenaire mondial de confiance en matière de services technologiques pour les gouvernements et les citoyens, qui jouit d'une réputation remarquable pour avoir établi des références dans le domaine des visas, des passeports, des services consulaires, des services aux citoyens, de l'e-gouvernance, des attestations, de la biométrie, de l'e-visa et des services de détail depuis 2005.

L'entreprise travaille avec plus de 46 gouvernements clients, notamment des missions diplomatiques, des ambassades et des consulats. Elle dispose d'un vaste réseau de plus de 50 000 centres dans le monde entier et d'un effectif solide de plus de 60 000 employés qui fournissent des services consulaires, biométriques et des services aux citoyens. BLS a traité plus de 220 millions de demandes à ce jour dans le monde.