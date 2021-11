Blue Boson : ingénierie environnementale et efficacité énergétique

Les 25 années que compte Blue Boson en matière de recherche et de développement dans le domaine des technologies environnementales, ainsi que son expérience mondiale, montrent comment concilier efficacement le monde de l'ingénierie environnementale et celui de l'efficacité énergétique. Bien que l'innovation croisse à une vitesse hyperbolique et que le rythme auquel les nouvelles solutions sont mises en œuvre dans la production industrielle rappelle une autre époque, celle du passé, certains entrepreneurs comprennent la nécessité d'un changement et orientent leurs efforts dans ce sens. Au nombre des entreprises ayant adopté cette approche figurent Dear Wise Earth Costa Rica SRL, Evertis Ibérica SA et Selenis Portugal SA, des sociétés qui font partie du groupe IMG, et la société polonaise Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin SA.

Ces entreprises montrent au monde entier comment relever le défi mondial du changement climatique. En fait, elles ont uni leurs forces à celles de Blue Boson et ont développé des solutions qui ont fait l'objet de discussions lors du sommet sur le climat COP26 à Glasgow le 31 octobre 2021. Blue Boson est spécialisée dans l'amélioration des défenses environnementales et de l'efficacité énergétique en utilisant la physique quantique dans le traitement des gaz, des carburants et des liquides, y compris l'eau sans produits chimiques.

Grâce à l'ingénierie environnementale qui utilise sa technologie phare Blue Boson Effector®, le groupe IMG a mis en œuvre avec succès le premier projet à l'échelle de l'entreprise visant à accroître l'efficacité de ses circuits de refroidissement et de vapeur. Cette technologie est utilisée depuis mai 2021 et a permis d'économiser 50 010 Nm3 de gaz naturel dans ses installations industrielles au Portugal, au cours des trois premiers mois. Cela représente une réduction de près de 7 % de la consommation annuelle moyenne de gaz naturel. En outre, les émissions de gaz à effet de serre ont diminué de 108 tonnes au cours de cette période. Les entreprises ont convenu de développer leur partenariat en mettant en œuvre cette solution dans tous les circuits de traitement de leurs installations industrielles au Portugal, dans toute l'Europe, ainsi qu'en Amérique du Nord et du Sud.

Les entreprises cherchent à améliorer l'empreinte environnementale du groupe IMG au point de pouvoir réellement contribuer à la restauration de l'environnement et à la reconstruction des écosystèmes dans lesquels elles opèrent. Elles veulent fournir des produits au coût environnemental le plus bas possible en termes d'émissions de CO₂, de consommation d'énergie et d'empreinte en eau.

