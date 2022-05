Blue Daisy: conheça o ativo exclusivo da nova linha Cetaphil Optimal Hydration

Os três produtos que compõem a nova linha (sérum facial, sérum para a área dos olhos e creme hidratante facial) tem uma textura leve e de rápida absorção, são hipoalergênicos e dermatologicamente testados. Confira mais detalhes:

Sérum Hidratante Facial - Cetaphil Optimal Hydration

Com textura leve e de rápida absorção¹-², o sérum facial melhora significativamente a luminosidade e textura da pele após o 1º mês de uso**3 e aumenta em 50% a hidratação*.

Sérum área dos olhos - Cetaphil Optimal Hydration

Sua fórmula inovadora suaviza linhas finas de expressão ao redor dos olhos, diminui significativamente as olheiras e as rugas finas***, tem textura leve, proporcionando hidratação profunda e prolongada por 48h4, e ainda aumenta a firmeza da pele da região***5 , tudo isso testado em pele sensível e oftalmologicamente.

Creme Hidratante Facial

- Cetaphil Optimal Hydration

O produto aumenta a concentração de água na pele*, proporcionando hidratação imediata e intensa por 48 horas6. Ajuda na recuperação da barreira cutânea7 e revela o brilho natural da pele, deixando-a mais macia e confortável8.

A linha completa de Cetaphil Optimal Hydration já pode ser encontrada nos principais pontos de venda e e-commerces do país. Lembre-se sempre de consultar um dermatologista.

*Estudo in vitro

**Avaliado por dermatologistas em 41 participantes, aplicação 2 vezes ao dia

***Estudo realizado com 42 participantes, após um mês de uso

8Estudo de percepção realizado com 40 participantes, imediatamente após a aplicação

Sobre a Galderma

A Galderma é a maior empresa independente de dermatologia do mundo, presente em aproximadamente 100 países. Desde a sua criação em 1981, tem sido movida por uma dedicação completa à Dermatologia. Oferece um portfólio inovador e com base científica de marcas e serviços sofisticados em Estética, Produtos ao Consumidor e Medicamentos. Focada nas necessidades dos consumidores e pacientes, a Galderma trabalha em parceria com profissionais de saúde para garantir resultados superiores. A empresa segue avançando a dermatologia para cada história de pele, porque entende que a pele em que estamos molda nossas histórias de vida. Para mais informações: www.cetaphil.com.br

