Blue Matter à nouveau classée parmi les 25 meilleures sociétés de conseil pour lesquelles travailler en Europe. L'entreprise est n° 1 dans 5 catégories

Depuis 1996, le classement Vault est une ressource clé pour les demandeurs d'emploi et autres, fournissant « des renseignements approfondis sur ce que c'est vraiment que de travailler dans un secteur, une entreprise ou une profession ». Chaque année, Vault enquête auprès des membres de l'équipe d'un large éventail de sociétés de conseil, en les interrogeant sur la culture d'entreprise, l'équilibre entre vie professionnelle et vie privée, la diversité, la rémunération, l'innovation et une multitude d'autres facteurs. Les cabinets sont classés en fonction des réponses à l'enquête. Les évaluations et les classements de Vault sont réputés et font régulièrement l'objet de reportages dans les médias d'information et d'affaires.

Voici quelques faits marquants concernant le classement européen de Blue Matter :

11 e du classement général

du classement général 1 er pour l'équilibre entre vie professionnelle et vie privée

pour l'équilibre entre vie professionnelle et vie privée 1 er pour les horaires d'ouverture

pour les horaires d'ouverture 1 er pour la rémunération

pour la rémunération 1 er pour les exigences en matière de déplacement

pour les exigences en matière de déplacement 1 er pour la santé et le bien-être

pour la santé et le bien-être 2 e place dans la catégorie diversité globale, satisfaction, interaction avec les clients et avantages

place dans la catégorie diversité globale, satisfaction, interaction avec les clients et avantages 3e pour l'innovation

Vous trouverez plus d'informations sur le classement de Blue Matter sur son profil Vault et sur le blog de l'entreprise. Le classement de Blue Matter en Europe intervient environ une semaine après que l'entreprise a obtenu un classement élevé dans le sondage de Vault concernant les entreprises nord-américaines. En Amérique du Nord, Blue Matter a progressé dans le classement général en se positionnant à la 19e place et atteint le 5e rang des entreprises de type « boutique ».

À propos de Blue Matter

Blue Matter ( www.bluematterconsulting.com ) est une société de conseil stratégique au service de l'industrie des sciences de la vie. Depuis ses bureaux en Amérique du Nord et en Europe, Blue Matter est au service des entreprises pharmaceutiques et biotechnologiques du monde entier. L'entreprise aide ses clients à maximiser la valeur au niveau des produits, du portefeuille et de l'organisation, en mettant l'accent sur la stratégie commerciale pour les thérapies complexes en phase de développement et de lancement. Elle possède une vaste expérience thérapeutique avec une spécialisation en oncologie et en maladies rares.

Logo : https://mma.prnewswire.com/media/878977/Blue_Matter_Consulting.jpg

Related Links

http://www.bluematterconsulting.com



SOURCE Blue Matter Consulting