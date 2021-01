Blue Matter annonce l'acquisition d'AIM, une société européenne de conseil en chaîne d'approvisionnement

Le fondateur d'AIM, Richard de Bakker, a ajouté : « Blue Matter et AIM ont une relation longue et positive. Nous servons souvent les mêmes clients, avec des besoins qui recoupent les capacités des deux entreprises. En unissant nos forces, nous pouvons accroître la valeur de chaque entreprise tout en offrant de meilleurs services aux clients. Elle offrira également des possibilités supplémentaires à notre équipe de consultants. »

La proximité de Blue Matter avec les entreprises émergentes aux États-Unis permettra à AIM d'entrer en contact avec elles plus tôt, lorsqu'elles décideront si et comment entrer en Europe. AIM continuera à fournir des services de conseil et de gestion intérimaire aux entreprises pharmaceutiques en Europe.

AIM complète les capacités PathfinderSM de Blue Matter. Ces capacités couvrent le continuum allant de l'évaluation des marchés potentiels à la maximisation des opportunités une fois qu'une entreprise est entrée en Europe. Au sein de PathfinderSM, Blue Matter fournit des conseils stratégiques. Il peut également servir de point de contact unique pour les clients, en gérant le processus d'entrée en s'appuyant sur un ensemble de partenaires, notamment des cabinets juridiques, réglementaires, de ressources humaines et autres.

L'acquisition a été finalisée le 31 décembre 2020. AIM continuera à fonctionner sous sa propre marque.

À propos de Blue Matter

Blue Matter (www.bluematterconsulting.com) est une société de conseil stratégique au service de l'industrie des sciences de la vie avec des bureaux en Amérique du Nord et en Europe. Parmi ses clients, on compte de grandes sociétés biopharmaceutiques du monde entier. L'entreprise aide ses clients à maximiser la valeur au niveau des produits, du portefeuille et de l'entreprise, en mettant l'accent sur la stratégie commerciale pour les thérapies complexes en phase de développement et de lancement. Elle possède une vaste expérience thérapeutique avec une concentration en oncologie et en maladies rares.

Logo : https://mma.prnewswire.com/media/878977/Blue_Matter_Consulting.jpg

Related Links

https://bluematterconsulting.com/



SOURCE Blue Matter Consulting