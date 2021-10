Blue Matter ouvre officiellement un bureau à Mumbai, en Inde

Mumbai n'est pas une destination totalement nouvelle pour Blue Matter, qui y a formé et développé une équipe au cours des six derniers mois. Le bureau physique ouvrira ce mois-ci, donnant un sentiment accru de permanence et démontrant l'engagement de Blue Matter envers la région. Ashwin Dandekar, associé directeur, a déclaré : « Nous sommes très concentrés sur notre culture d'équipe et l'esprit de camaraderie pouvant germer. Nous voulons que le bureau de Mumbai possède la même culture d'entreprise que les autres bureaux et pour cela, un bureau physique est essentiel. »

Selon M. Dandekar, le bureau de Mumbai soutiendra l'ensemble des capacités de Blue Matter et constituera un pont vers l'ensemble de la région de l'Asie-Pacifique. Il a ajouté : « L'Inde nous enthousiasme beaucoup en tant que source fantastique de talents pour notre équipe, et nous croyons qu'elle nous aidera à concevoir des capacités véritablement mondiales. Nous comptons sur l'Inde pour soutenir nos activités actuelles, mais aussi pour développer de nouvelles activités en Inde et dans la région de l'Asie-Pacifique. » M. Dandekar a également indiqué que le bureau servira également de « laboratoire d'innovation » dans le cadre de l'élaboration de nouvelles capacités et de nouvelles offres de services.

À propos de Blue Matter

Blue Matter ( www.bluematterconsulting.com ) est une société de conseil stratégique au service de l'industrie des sciences de la vie. Depuis ses bureaux en Amérique du Nord, en Europe et en Asie Blue Matter est au service des entreprises pharmaceutiques et biotechnologiques du monde entier. L'entreprise aide ses clients à maximiser la valeur au niveau des produits, du portefeuille et de l'organisation, en mettant l'accent sur la stratégie commerciale pour les thérapies complexes en phase de développement et de lancement. Elle possède une vaste expérience thérapeutique avec une spécialisation en oncologie et en maladies rares.

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/878977/Blue_Matter_Consulting.jpg

Related Links

http://www.bluematterconsulting.com



SOURCE Blue Matter Consulting