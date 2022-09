Blue Matter ouvre un bureau à Boston

BOSTON, 12 septembre 2022 /PRNewswire/ -- Blue Matter, une société de conseil stratégique de premier plan au service de l'industrie des sciences de la vie, est heureuse d'annoncer l'ouverture d'un bureau à Boston, dans le Massachusetts. Le nouveau bureau a officiellement ouvert ses portes le 8 septembre et permettra à la société de mieux servir ses clients à Boston et dans la région. Il s'agira du septième bureau de la société après San Francisco, New York, Londres, Berlin, Zurich et Bombay.

Ashwin Dandekar, directeur associé, a déclaré que l'ouverture du nouveau bureau était la suite logique dans le parcours de croissance de Blue Matter. « Au fil du temps, nous nous sommes constitué une importante clientèle dans la région de Boston. Nos activités là-bas continuent de croître rapidement, et nous croyons fermement que nous pourrons mieux servir nos clients avec des équipes situées à proximité. »

Ashwin Dandekar a ajouté que Blue Matter faisait intervenir ses équipes à Boston depuis un certain temps, mais que le moment était venu d'ouvrir un bureau. Il a déclaré : « Nos collaborateurs qui intervenaient à Boston ont fait un excellent travail. Mais l'équipe a fini par prendre de l'ampleur, et leur ouvrir un bureau était la meilleure chose à faire. Il est précieux de pouvoir partager un espace pour y collaborer sur des projets, rencontrer des clients, mettre en place nos outils et nos ressources, et favoriser un esprit d'équipe. Nous maintenons un environnement de travail flexible, et le bureau en est un élément clé. »

Selon Ashwin Dandekar, l'équipe de Boston va continuer à se développer dans un avenir proche. « La région de Boston est un véritable pôle d'innovation biotechnologique. Nous prévoyons de développer nos équipes et d'accroître notre présence dans la région pendant encore longtemps. »

À propos de Blue Matter

Blue Matter (www.bluematterconsulting.com) est une société de conseil stratégique au service de l'industrie des sciences de la vie. Avec des bureaux en Amérique du Nord, en Europe et en Asie, Blue Matter est au service des entreprises pharmaceutiques et biotechnologiques du monde entier. L'entreprise aide ses clients à maximiser la valeur au niveau des produits, du portefeuille et de l'organisation, en mettant l'accent sur la stratégie commerciale pour les traitements complexes en phase de développement et de lancement. Elle possède une vaste expérience thérapeutique avec une spécialisation en oncologie et en maladies rares.

