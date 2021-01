Blue Prism accélère l'automatisation intelligente pour les utilisateurs du cloud sur Microsoft Azure

Les clients de Blue Prism ont déjà accès à une plate-forme évolutive, prête à être intégrée au sein de l'entreprise, qui combine l'automatisation robotique et des flux de travail intelligents avec des technologies comme l'apprentissage automatique ( machine learning ), l'analytique avancée, le traitement du langage naturel, l'exploration de processus, et les capacités cognitives. Cette offre permet en outre aux robots de Blue Prism de disposer d'un meilleur accès à Microsoft Azure Apps, avec un accès à plus de 175 accélérateurs pour les produits Microsoft dans Blue Prism Digital Exchange.

La nouvelle offre BYOL (Apportez votre propre licence) pour Azure Marketplace et AppSource est préchargée avec certains services de la famille Azure Cognitive Services – notamment Azure Text Analytics, Azure Form Recognizer et Azure Computer Vision – que les clients peuvent tous obtenir directement par l'intermédiaire de Microsoft. Il est possible de combiner cette offre avec Blue Prism Digital Exchange où les utilisateurs peuvent accéder à plus de 175 accélérateurs pour les produits Microsoft afin d'améliorer davantage les processus d'automatisation de leur entreprise.

« Cette combinaison de Blue Prism et Azure Cognitive Services donne à nos clients un plus grand choix avec l'expérience en libre-service, alimentée par l'intelligence artificielle, qui est proposée via Microsoft Azure », a déclaré Linda Dotts, directrice de la stratégie de partenariat chez Blue Prism. « L'automatisation intelligente avancée dans le cloud offre de multiples avantages à nos clients, notamment la capacité de s'adapter instantanément aux exigences de l'entreprise. »

Les accélérateurs de Blue Prism existent désormais pour Microsoft Power Platform , la galerie Power Automate de Microsoft, Healthcare Cloud de Microsoft ; avec Form Recognizer , Text Analytics et Azure Computer Vision.

Cette offre s'ajoute également au portefeuille croissant d' offres cloud de l'entreprise, qui comprend sa plateforme SaaS Blue Prism Cloud , et étend une stratégie cloud qui non seulement vise à rendre l'automatisation intelligente plus accessible, mais s'aligne par ailleurs sur les souhaits des clients en matière d'interopérabilité, de solutions d'automatisation étendues, d'intelligence artificielle consommable et extensible, et de parcours d'automatisation intelligent et fluide.

« Les clients peuvent adopter le potentiel transformateur de l'automatisation intelligente et conduire des changements impactants au sein de leurs organisations, ce qui est désormais pleinement soutenu par Microsoft », a indiqué Jason Kingdon, PDG et président exécutif de Blue Prism. « Nous offrons aux clients des options de déploiement cloud plus flexibles qui concrétisent la vision de Blue Prism de fournir aux clients des solutions d'automatisation de bout en bout, permettant de couvrir la plus vaste gamme d'environnements informatiques, notamment sur site, hybride, cloud public et SaaS. »

Découvrez la relation entre Blue Prism et Microsoft et le type de collaboration que nous avons su instaurer. Découvrez les offres de Blue Prism sur Azure Marketplace et commencez votre automatisation dès aujourd'hui.

Blue Prism est le leader mondial de l'automatisation intelligente pour entreprises et transforme les modes de travail. Blue Prism a des utilisateurs dans plus de 2 000 entreprises de plus de 170 pays – dont certaines sont issues du secteur public ou figurent dans le classement Fortune 500 – qui créent de la valeur en élaborant de nouveaux modes de travail, en réalisant des gains d'efficacité et en ramenant des millions d'heures de travail en interne. Notre main-d'œuvre virtuelle est intelligente, sécurisée, évolutive et accessible à tous, ce qui donne aux professionnels toute la liberté de réinventer leurs modes de travail. La vision de Blue Prism consiste à proposer une main-d'œuvre virtuelle à chaque entreprise. Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.blueprism.com et suivez l'entreprise sur Twitter @blue_prism et sur LinkedIn .

