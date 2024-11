Blue Ridge Partners promeut Nick Walmsley, stratège de la croissance, au poste de directeur général

Le cabinet de conseil mondial renforce son équipe de direction européenne dans le cadre de sa stratégie de croissance

LONDRES, 26 novembre 2024 /PRNewswire/ -- Blue Ridge Partners a le plaisir d'annoncer la promotion de Nick Walmsley au poste de directeur général, renforçant ainsi son équipe de direction européenne et son engagement en faveur de la croissance des clients dans toute la région.

Nick Walmsley, qui a rejoint Blue Ridge Partners en 2017, apporte plus de 20 ans d'expérience en matière de stratégie de croissance et d'investissement. Tout au long de son évolution au sein du cabinet, Nick a toujours obtenu des résultats exceptionnels pour ses clients, et sa nomination au poste de directeur général témoigne de son dévouement et de son influence. Avant de rejoindre Blue Ridge Partners, Nick était fondateur et associé d'une société d'investissement avec 500 millions de dollars d'actifs sous gestion et engagée dans plus de 200 transactions en Europe, en Amérique du Nord et dans la région Asie-Pacifique. Il a commencé sa carrière chez Bain & Company, où il a travaillé dans le domaine du capital-investissement à Londres et à San Francisco.

« Nick a été un membre inestimable de notre équipe au cours des sept dernières années, démontrant sa capacité à créer de la valeur pour nos clients et notre entreprise », déclare Jim Corey, CEO de Blue Ridge Partners. « Grâce à sa combinaison unique d'expérience en matière de conseil, d'opérations et de gestion des investissements, Nick est exceptionnellement bien préparé pour servir nos clients en tant que directeur général. »

Blue Ridge Partners est ravi que Nick occupe ce nouveau rôle, qui lui permettra de renforcer sa capacité à promouvoir la réussite de ses clients dans toute l'Europe.

À propos de Blue Ridge Partners :

Blue Ridge Partners est un cabinet mondial de conseil en gestion qui se consacre exclusivement à aider les sociétés à accélérer la croissance rentable de leurs revenus. Nous avons travaillé avec plus de 1 300 entreprises afin d'améliorer leur compréhension stratégique des marchés et des clients, d'approfondir et d'élargir leurs relations avec les clients et d'améliorer les performances en matière de marketing et de vente.

Nous comptons parmi nos clients plus de 130 sociétés de capital-investissement et les sociétés de leur portefeuille, que nous accompagnons durant l'évaluation des accords, la diligence raisonnable et après l'acquisition. Nous avons la réputation d'aider les sociétés à se développer plus rapidement en retroussant nos manches, en travaillant en collaboration et en produisant un impact mesurable plus rapidement et plus efficacement que les grands cabinets de conseil.

Pour de plus amples informations, veuillez nous contacter à l'adresse [email protected] ou nous rendre visite à l'adresse www.blueridgepartners.com.

