Blue Shield of California advierte a los consumidores sobre el fraude y las estafas de Medicare

Un plan de salud sin fines de lucro insta a vigilar los cargos sospechosos, los suministros médicos y los servicios no recibidos

OAKLAND, California, 2 de junio de 2026 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- En conmemoración de la Semana de Prevención del Fraude a Medicare, Blue Shield of California destaca su compromiso de proteger a los beneficiarios de Medicare de estafas y actividades fraudulentas. Con el continuo aumento del fraude en la atención médica en todo el país, que afecta tanto a los pacientes como a los contribuyentes, proteger a los adultos mayores nunca ha sido tan importante.

En 2025, el Departamento de Justicia de EE. UU. llevó a cabo la mayor eliminación de fraude sanitario de la historia, acusando a 324 personas, incluidos 96 profesionales médicos, en esquemas que involucraban más de $ 14.600 millones en supuestas reclamaciones falsas, incluida la telemedicina fraudulenta y el robo de identidad.

"El fraude y las estafas de Medicare son cada vez más sofisticados con el uso de tecnología avanzada", dijo Alex Uhm, vicepresidente y gerente general de Medicare de Blue Shield of California. "Nos centramos en proteger a nuestros miembros y equiparlos para reconocer y denunciar actividades sospechosas".

Blue Shield ofrece educación actualizada sobre esquemas de fraude comunes y medidas preventivas, y un portal en línea para que los miembros denuncien sospechas de fraude.

Además, la Unidad de Investigaciones Especiales (SIU, por sus siglas en inglés) de Blue Shield se dedica a detectar fraudes en la atención médica y a detectar actividades sospechosas. Este equipo altamente especializado reúne a codificadores, examinadores de fraude y expertos en auditoría que utilizan el análisis de datos para identificar patrones de facturación que no se alinean con las necesidades de los pacientes. Este enfoque proactivo ayuda a mantener a los miembros seguros y garantiza que el fraude se aborde rápidamente.

Los equipos de la Unidad de Investigaciones Especiales de Blue Shield abordan el fraude en todas las áreas, pero las estafas comunes dirigidas a adultos mayores incluyen:

Suministros médicos no solicitados: recibir artículos como catéteres, suministros para diabéticos o aparatos ortopédicos para la espalda entregados sin solicitarlos.

recibir artículos como catéteres, suministros para diabéticos o aparatos ortopédicos para la espalda entregados sin solicitarlos. Estafas de suplantación de identidad: estafadores que se hacen pasar por representantes de planes de salud para obtener información personal.

estafadores que se hacen pasar por representantes de planes de salud para obtener información personal. Facturación fantasma: cargos por servicios o pruebas que nunca se proporcionaron.

cargos por servicios o pruebas que nunca se proporcionaron. Fraude impulsado por la inteligencia artificial (IA): las tácticas emergentes incluyen el uso de información robada de los beneficiarios para presentar reclamaciones falsas, o identidades falsas de miembros o proveedores para fabricar registros médicos con fines de facturación.

Blue Shield alienta a sus miembros a:

Revise las declaraciones: Verifique las declaraciones de Explicación de Beneficios (EOB) para detectar cualquier cargo desconocido.

Verifique las declaraciones de Explicación de Beneficios (EOB) para detectar cualquier cargo desconocido. Proteja la información personal y tenga cuidado con las llamadas: evite compartir datos personales por teléfono o en línea, a menos que esté seguro de la identidad del destinatario. Incluso si el identificador de llamadas parece legítimo, no confirme ninguna información personal, como su número de Medicare o su número de seguro social, por teléfono.

evite compartir datos personales por teléfono o en línea, a menos que esté seguro de la identidad del destinatario. Incluso si el identificador de llamadas parece legítimo, no confirme ninguna información personal, como su número de Medicare o su número de seguro social, por teléfono. Proteja su tarjeta del plan de salud: Nunca preste su tarjeta del plan de salud a nadie.

También se anima a los beneficiarios de Medicare que sospechen de fraude o estafas a tomar estas medidas:

Comuníquese con su plan de salud: use el número de teléfono de su tarjeta del plan de salud para informar cualquier actividad sospechosa.

use el número de teléfono de su tarjeta del plan de salud para informar cualquier actividad sospechosa. Reporte tarjetas de identificación perdidas o robadas : Informe a su plan de salud de inmediato si pierde o le roban su tarjeta de identificación y solicite una nueva tarjeta y un nuevo número de identificación.

: Informe a su plan de salud de inmediato si pierde o le roban su tarjeta de identificación y solicite una nueva tarjeta y un nuevo número de identificación. Informe de actividad sospechosa: informe inmediatamente cualquier cargo o servicio desconocido que no haya recibido a la Unidad de Investigaciones Especiales (SIU) del plan de salud. Si los adultos mayores o sus cuidadores sospechan de fraude, llame a la línea directa de fraude de Medicare de Blue Shield al (855) 331-4894 (TTY:711) o envíe un correo electrónico a [email protected] .

Para obtener más consejos sobre cómo mantenerse a salvo del fraude en la atención médica, visite:

https://www.blueshieldca.com/en/home/about-blue-shield/preventing-fraud

Acerca de Blue Shield of California

Blue Shield of California se esfuerza por crear un sistema de atención médica digno de su familia y amigos que sea sosteniblemente económico. El plan de salud es un miembro independiente, sin fines de lucro y contribuyente de la Blue Shield Association con casi 6 millones de miembros, más de 6,500 empleados y más de $ 28 mil millones en ingresos anuales. Fundada en 1939 en San Francisco y ahora con sede en Oakland, Blue Shield of California y sus filiales ofrecen planes de servicios de salud, odontológicos, oftalmológicos, Medicaid y Medicare en California. La empresa ha contribuido con más de $ 60 millones a la Fundación Blue Shield of California en los últimos tres años para tener un impacto en las comunidades de California.

Para obtener más noticias sobre Blue Shield of California, visite news.blueshieldca.com. O síganos en LinkedIn o Facebook.

CONTACTO: Elaine Morelos

Blue Shield of California

510-607-2359

[email protected]

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/810201/blue_jpg_Logo.jpg

FUENTE Blue Shield of California