Blue Shield of California advierte a los consumidores sobre el fraude y las estafas de Medicare
News provided byBlue Shield of California
Jun 02, 2026, 21:19 ET
Un plan de salud sin fines de lucro insta a vigilar los cargos sospechosos, los suministros médicos y los servicios no recibidos
OAKLAND, California, 2 de junio de 2026 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- En conmemoración de la Semana de Prevención del Fraude a Medicare, Blue Shield of California destaca su compromiso de proteger a los beneficiarios de Medicare de estafas y actividades fraudulentas. Con el continuo aumento del fraude en la atención médica en todo el país, que afecta tanto a los pacientes como a los contribuyentes, proteger a los adultos mayores nunca ha sido tan importante.
En 2025, el Departamento de Justicia de EE. UU. llevó a cabo la mayor eliminación de fraude sanitario de la historia, acusando a 324 personas, incluidos 96 profesionales médicos, en esquemas que involucraban más de $ 14.600 millones en supuestas reclamaciones falsas, incluida la telemedicina fraudulenta y el robo de identidad.
"El fraude y las estafas de Medicare son cada vez más sofisticados con el uso de tecnología avanzada", dijo Alex Uhm, vicepresidente y gerente general de Medicare de Blue Shield of California. "Nos centramos en proteger a nuestros miembros y equiparlos para reconocer y denunciar actividades sospechosas".
Blue Shield ofrece educación actualizada sobre esquemas de fraude comunes y medidas preventivas, y un portal en línea para que los miembros denuncien sospechas de fraude.
Además, la Unidad de Investigaciones Especiales (SIU, por sus siglas en inglés) de Blue Shield se dedica a detectar fraudes en la atención médica y a detectar actividades sospechosas. Este equipo altamente especializado reúne a codificadores, examinadores de fraude y expertos en auditoría que utilizan el análisis de datos para identificar patrones de facturación que no se alinean con las necesidades de los pacientes. Este enfoque proactivo ayuda a mantener a los miembros seguros y garantiza que el fraude se aborde rápidamente.
Los equipos de la Unidad de Investigaciones Especiales de Blue Shield abordan el fraude en todas las áreas, pero las estafas comunes dirigidas a adultos mayores incluyen:
- Suministros médicos no solicitados: recibir artículos como catéteres, suministros para diabéticos o aparatos ortopédicos para la espalda entregados sin solicitarlos.
- Estafas de suplantación de identidad: estafadores que se hacen pasar por representantes de planes de salud para obtener información personal.
- Facturación fantasma: cargos por servicios o pruebas que nunca se proporcionaron.
- Fraude impulsado por la inteligencia artificial (IA): las tácticas emergentes incluyen el uso de información robada de los beneficiarios para presentar reclamaciones falsas, o identidades falsas de miembros o proveedores para fabricar registros médicos con fines de facturación.
Blue Shield alienta a sus miembros a:
- Revise las declaraciones: Verifique las declaraciones de Explicación de Beneficios (EOB) para detectar cualquier cargo desconocido.
- Proteja la información personal y tenga cuidado con las llamadas: evite compartir datos personales por teléfono o en línea, a menos que esté seguro de la identidad del destinatario. Incluso si el identificador de llamadas parece legítimo, no confirme ninguna información personal, como su número de Medicare o su número de seguro social, por teléfono.
- Proteja su tarjeta del plan de salud: Nunca preste su tarjeta del plan de salud a nadie.
También se anima a los beneficiarios de Medicare que sospechen de fraude o estafas a tomar estas medidas:
- Comuníquese con su plan de salud: use el número de teléfono de su tarjeta del plan de salud para informar cualquier actividad sospechosa.
- Reporte tarjetas de identificación perdidas o robadas: Informe a su plan de salud de inmediato si pierde o le roban su tarjeta de identificación y solicite una nueva tarjeta y un nuevo número de identificación.
- Informe de actividad sospechosa: informe inmediatamente cualquier cargo o servicio desconocido que no haya recibido a la Unidad de Investigaciones Especiales (SIU) del plan de salud. Si los adultos mayores o sus cuidadores sospechan de fraude, llame a la línea directa de fraude de Medicare de Blue Shield al (855) 331-4894 (TTY:711) o envíe un correo electrónico a [email protected].
Para obtener más consejos sobre cómo mantenerse a salvo del fraude en la atención médica, visite:
https://www.blueshieldca.com/en/home/about-blue-shield/preventing-fraud
Acerca de Blue Shield of California
Blue Shield of California se esfuerza por crear un sistema de atención médica digno de su familia y amigos que sea sosteniblemente económico. El plan de salud es un miembro independiente, sin fines de lucro y contribuyente de la Blue Shield Association con casi 6 millones de miembros, más de 6,500 empleados y más de $ 28 mil millones en ingresos anuales. Fundada en 1939 en San Francisco y ahora con sede en Oakland, Blue Shield of California y sus filiales ofrecen planes de servicios de salud, odontológicos, oftalmológicos, Medicaid y Medicare en California. La empresa ha contribuido con más de $ 60 millones a la Fundación Blue Shield of California en los últimos tres años para tener un impacto en las comunidades de California.
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FUENTE Blue Shield of California
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