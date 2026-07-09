OAKLAND, California, 9 de julio de 2026 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- U.S. News & World Report (U.S. News) ha incluido a Blue Shield of California en la lista de la publicación de 2026 de las "Mejores empresas para trabajar" en varias categorías: general, atención médica e investigación, oeste y apoyo al cuidado familiar.

Blue Shield of California reconocida como "Mejor empresa para trabajar" en 2026 por U.S. News & World Report

"En Blue Shield, creemos que nuestra misión avanza mejor con una cultura que pone a las personas en primer lugar. Nuestros empleados están impulsados por la misión y nuestro objetivo es crear un entorno en el que se sientan valorados, apoyados y conectados con algo más grande que ellos mismos ", afirmó Haley Mixon, vicepresidenta ejecutiva y directora de Recursos Humanos de Blue Shield of California. "Este reconocimiento muestra el progreso que hemos logrado en la creación de un gran lugar para hacer un trabajo significativo".

U.S. News es un recurso confiable sobre el bienestar de los empleados y publica una lista anual de empresas públicas y privadas reconocidas por sus estándares laborales. Las empresas son evaluadas en varias métricas, incluida la calidad de los salarios y los beneficios, el equilibrio y la flexibilidad entre la vida laboral y personal, la comodidad física y psicológica, las oportunidades profesionales y el desarrollo profesional.

"Este reconocimiento refleja la importancia de los miembros de nuestro equipo y su dedicación a crear un sistema de atención médica digno de nuestra familia y amigos y asequible de manera sostenible", dijo Mike Stuart, presidente y director ejecutivo de Blue Shield of California. "Todos los días, nuestros empleados se centran en mejorar la salud y el bienestar de nuestros miembros y hacer que la atención médica sea asequible, y su compromiso es lo que impulsa nuestra misión y hace de Blue Shield un lugar donde las personas se sienten orgullosas de trabajar".

Acerca de Blue Shield of California

Blue Shield of California se esfuerza por crear un sistema de atención médica digno de su familia y amigos que sea sosteniblemente económico. El plan de salud es un miembro independiente, sin fines de lucro y contribuyente de la Blue Shield Association con casi 6 millones de miembros, 6,800 empleados y más de $ 28 mil millones en ingresos anuales. Fundada en 1939 en San Francisco y ahora con sede en Oakland, Blue Shield of California y sus filiales ofrecen planes de salud, odontológicos, oftalmológicos, así como de servicios de atención médica de Medicaid y Medicare en California. La empresa ha contribuido con más de $60 millones a la Fundación Blue Shield of California en los últimos tres años para tener un impacto en las comunidades de California. Para obtener más noticias sobre Blue Shield of California, visite news.blueshieldca.com. O síganos en LinkedIn o Facebook.

CONTACTO: Mark Seelig

Blue Shield of California

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FUENTE Blue Shield of California