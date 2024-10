Blue Shield of California combina tecnología de punta y atención personalizada a fin de mejorar los productos y servicios de Medicare para los adultos mayores

OAKLAND, Calif., 1 de octubre de 2024 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- Conforme se acerca el Período de Inscripción Anual (AEP, por sus siglas en inglés) de Medicare para 2025, del 15 de octubre al 7 de diciembre de 2024, Blue Shield of California destaca sus nuevos servicios y colaboraciones que posibilitan una atención integral y reducen los costos para los beneficiarios de Medicare.

"En Blue Shield of California, nos esforzamos continuamente por mejorar la calidad de la atención para nuestros miembros de Medicare", dijo Alex Uhm, vicepresidente y gerente general de Medicare en Blue Shield of California. "Las personas mayores enfrentan desafíos concretos, desde ajustarse a los complejos horarios de su medicación hasta el acceso a la atención adecuada cuando la necesitan. Al aprovechar la tecnología innovadora y personalizar los servicios, estamos simplificando el cuidado de la salud y facilitando para nuestros miembros la atención de sus necesidades médicas".

Mejoras y colaboraciones nuevas

Amazon Pharmacy : A partir del 1 de enero de 2025, Blue Shield ofrecerá a sus miembros varias opciones adicionales de servicios de farmacia, incluida la entrega a domicilio sin costo adicional a través de Amazon Pharmacy, y herramientas para encontrar los medicamentos de menor costo. También mediante Amazon Pharmacy, los miembros tendrán acceso telefónico a farmacéuticos las 24 horas del día, los 7 días de la semana.

: A partir del 1 de enero de 2025, Blue Shield ofrecerá a sus miembros varias opciones adicionales de servicios de farmacia, incluida la entrega a domicilio sin costo adicional a través de Amazon Pharmacy, y herramientas para encontrar los medicamentos de menor costo. También mediante Amazon Pharmacy, los miembros tendrán acceso telefónico a farmacéuticos las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Member Health Record : Lanzado a principios de este año, Member Health Record (Historial médico personal) ofrece a los miembros acceso fácil y digital a su información de salud e historial médico, incluyendo información de las visitas médicas, resultados de laboratorio, recordatorios de salud y mucho más, todo dentro de la aplicación y sitio web para miembros de Blue Shield.

Lanzado a principios de este año, Member Health Record (Historial médico personal) ofrece a los miembros acceso fácil y digital a su información de salud e historial médico, incluyendo información de las visitas médicas, resultados de laboratorio, recordatorios de salud y mucho más, todo dentro de la aplicación y sitio web para miembros de Blue Shield. Aplicación Blue Zones Challenge™: Accesible a través de Wellvolution sin costo adicional, este programa pionero ayuda a los miembros a incorporar los hábitos de vida de las Zonas Azules, que son regiones donde su población tiene vidas más longevas, saludables y felices que las del resto del planeta.

Durante el Período de Inscripción Anual 2025, Blue Shield ofrece una serie de opciones de cobertura de Medicare adaptadas para cubrir las diversas necesidades de los beneficiarios de todo el estado.

Ventajas del plan Medicare Advantage de Blue Shield

Amplia variedad de planes: Blue Shield ofrece una variada selección de planes Medicare Advantage, incluida una opción PPO en los condados de Orange y San Diego , que garantiza flexibilidad y una cobertura completa.





Blue Shield ofrece una variada selección de planes Medicare Advantage, incluida una opción PPO en los condados de y , que garantiza flexibilidad y una cobertura completa. Beneficios médicos completos: La mayoría de los planes incluyen copagos mínimos o incluso ninguno para las visitas médicas y la asistencia hospitalaria y ambulatoria.





La mayoría de los planes incluyen copagos mínimos o incluso ninguno para las visitas médicas y la asistencia hospitalaria y ambulatoria. Programa de actividad física SilverSneakers ® : Disponible sin costo adicional, este beneficio brinda membresías gratuitas en miles de gimnasios participantes en California , así como acceso a clases virtuales en directo y grabadas a las que los adultos mayores pueden acceder desde sus casas.





Disponible sin costo adicional, este beneficio brinda membresías gratuitas en miles de gimnasios participantes en , así como acceso a clases virtuales en directo y grabadas a las que los adultos mayores pueden acceder desde sus casas. Beneficios mejorados en el plan TotalDual (HMO D-SNP) de Blue Shield, disponible en los condados de Los Ángeles y San Diego :

Medicamentos recetados: Medicamentos recetados a $0 cubiertos por la Parte D para todos los miembros de todos los niveles.



Beneficios de alimentos: Los miembros reciben una asignación mensual de $50 a través de la tarjeta Healthy Benefits para comprar alimentos nutritivos que contribuyan a una dieta sana y a su bienestar general.



Subsidio para audífonos: Hasta $1,500 al año para audífonos y dos ajustes y pruebas de audífonos (se aplica a los dos oídos combinados).



Servicios de transporte: Los miembros tienen acceso a 48 traslados de ida al año para necesidades de transporte tanto médicas como no médicas, incluidas visitas a gimnasios, tiendas de comestibles y citas médicas.



Beneficio para artículos de venta libre: Los miembros reciben una asignación mensual de $70 para artículos como aspirinas, vitaminas, antigripales, jarabes para la tos y vendas.





disponible en los condados de Los Ángeles y : Servicio de atención al cliente a cargo de asesores: Nuestros asesores especializados ayudan a los miembros de Medicare Advantage a programar citas con médicos de atención primaria y especialistas, obtener los resultados de sus exámenes, recibir equipos médicos y cubrir las carencias en la atención de la salud.

Plan Medicare Supplement: Este plan complementa la cobertura de Original Medicare y ofrece a los miembros la flexibilidad de visitar a cualquier médico que acepte Medicare. Algunos planes Medicare Supplement de Blue Shield tienen beneficios adicionales para los miembros, como atención de la vista, audífonos y servicios de acupuntura y quiropráctica.

Para obtener más información sobre los planes Medicare y Medicare Supplement de Blue Shield, visite blueshieldcamedicare.com.

