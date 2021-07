Blue Shield of California dona $500,000 para aumentar la diversidad en el personal de salud mental

OAKLAND, Calif., 28 de julio de 2021 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- Blue Shield of California anunció hoy una donación de $500,000 para ayudar a capacitar y preparar a una nueva generación de profesionales y líderes multiculturales del sector de la salud mental y conductual en todo el estado.

Los fondos se destinarán al programa de prácticas de verano de Health Career Connection (HCC) para estudiantes universitarios y graduados recientes procedentes de entornos poco representados o desfavorecidos y que están interesados en oportunidades profesionales en el sector de la salud mental y conductual.

Este compromiso forma parte del programa BlueSky de Blue Shield, una iniciativa a largo plazo cuyo objetivo es mejorar el acceso, la concienciación y la defensa de la ayuda que se encuentra disponible para la salud mental juvenil. Como parte de este objetivo, BlueSky está creando más oportunidades laborales para profesionales multiculturales de la salud mental y conductual, quienes podrán ofrecer servicios culturalmente competentes para los miembros de la comunidad BIPOC (afro americanos, indígenas y personas de color).

"Gracias a las sesiones psicológicas virtuales y en las escuelas que ofreció BlueSky a los adolescentes de California, hemos visto el impacto positivo de conectar a los jóvenes BIPOC con profesionales de salud mental que se parecen a ellos", dijo la Dra. Jennifer Christian-Herman, directora ejecutiva de Medicina Mente Cuerpo - Salud Conductual en Blue Shield of California. "Sin embargo, entendemos que no hay igualdad de condiciones para los miembros de las comunidades étnicas al momento de optar por una carrera en la atención de la salud mental. Esperamos colaborar con HCC a fin de ofrecer a los pasantes de este año una trayectoria que los ayudará a avanzar en sus carreras y, en última instancia, aumentar la calidad de la atención de la salud mental en las comunidades de color".

Fomento a la igualdad sanitaria a través de las oportunidades profesionales

La profesión de la salud mental no refleja la diversidad étnica del país, ya que el 86% de los psicólogos y el 88% de los trabajadores de servicios psicológicos son blancos, de acuerdo a un estudio de American Psychological Association. Además, a nivel nacional no hay suficientes profesionales de salud mental para cubrir las necesidades de los pacientes. Según la Administración de Recursos y Servicios de Salud, alrededor del 90% de los condados de California sufren la falta de profesionales de salud mental.

El programa de desarrollo de HCC tiene como objetivo reducir esa desigualdad y carencia al apoyar la integración en la vida profesional de pasantes procedentes de diferentes razas, etnias y situaciones socioeconómicas. Gracias a HCC y al apoyo del programa BlueSky de Blue Shield, los 36 pasantes participantes recibirán una experiencia crítica en el mundo laboral, acceso a mentores y oportunidades para establecer contactos.

Creación de oportunidades con impacto

"La necesidad de establecer una fuerza laboral de la salud mental que sea más sólida y multicultural para California es más urgente e importante que nunca", dijo Jeff Oxendine, director ejecutivo y fundador de Health Career Connection. "Con el apoyo generoso de Blue Shield, nuestra alianza está abordando esta necesidad crítica en todo el estado y en los condados con mayor faltante. También está ofreciendo valiosas oportunidades educativas, profesionales y económicas a los estudiantes universitarios procedentes de comunidades que enfrentan desigualdades marcadas en materia de salud mental, así como los efectos desmesuradamente adversos del COVID-19".

A lo largo de 30 años, HCC ha conectado a sus 3,800 egresados con más de 300 organizaciones en las que pudieron desplegar sus fortalezas, intereses y motivaciones individuales.

Más del 95% de los egresados de HCC afirmaron que su experiencia de prácticas tuvo un impacto profundo en su conocimiento de las opciones profesionales y de las oportunidades educativas en el sector de la salud, además de aumentar su seguridad propia y la convicción de que podían triunfar en sus carreras. Al concluir el programa, los egresados comenzaron a trabajar en empresas líderes del sector de la salud.

La clase de pasantes de este año ya está trabajando en organizaciones de toda California en funciones que benefician a los jóvenes y a las comunidades locales. Estas organizaciones incluyen:

"Es un honor colaborar con la iniciativa BlueSky al recibir a los pasantes este verano a través del proyecto Health Career Connection", dijo Jessica Cruz, MPA/HS, directora ejecutiva de NAMI (National Alliance on Mental Illness) California. "Desarrollar una fuerza laboral de salud mental fuerte es esencial a la hora de ofrecer un tratamiento accesible a aquellas personas y familias que enfrentan enfermedades mentales y problemas de drogadicción y alcoholismo".

Con un enfoque "integral" a la salud y el bienestar, Blue Shield también ofrece herramientas innovadoras para ayudar a los empleados, los miembros y sus familias a tener acceso a una atención y un tratamiento adecuados y de calidad.

Para obtener más información sobre cómo el programa BlueSky de Blue Shield cubre las necesidades de salud mental de los jóvenes a través de un acceso equitativo y a costo razonable a la atención de la misma, además de recursos para adolescentes, padres y educadores, visite https://bluesky.blueshieldca.com/

Acerca de Blue Shield of California

Blue Shield of California está dedicada a crear un sistema de salud no sólo digno de su familia y amigos sino además sosteniblemente económico. La organización no lucrativa tiene un estado tributario no exento, es un miembro independiente de Blue Shield Association y cuenta con más de 4.5 millones de clientes, más de 7,500 empleados y más de $21 mil millones en ingresos anuales. Fundada en 1939 en San Francisco y con sede actual en Oakland, Blue Shield of California y sus subsidiarias ofrecen planes de salud para cuidados médicos, dentales, de la vista, Medicaid y Medicare en California. En los últimos cuatro años, la compañía donó más de $150 millones a Blue Shield of California Foundation para el beneficio de las comunidades de California.

Para leer más noticias acerca de Blue Shield of California, visite nuestro Centro de noticias en español en https://es.news.blueshieldca.com/.

O síganos en LinkedIn, Twitter o Facebook.

Acerca de Health Career Connection (HCC)

Cofundada por su director ejecutivo Jeff Oxendine, HCC es una organización no lucrativa nacional con 30 años de trayectoria que inspira, capacita y prepara profesionalmente a la nueva generación de líderes y profesionales de la salud. HCC conecta a los estudiantes universitarios, a los recién graduados y a sus 3,800 egresados (todos provenientes de sectores poco representados, de familias bajos ingresos y/o de primera generación) con prácticas pagas, puestos de trabajo y oportunidades de postgrados en el ámbito de la salud. HCC colabora con empleadores, universidades, fundaciones y asociaciones para apoyar a los pasantes y egresados interesados en carreras en los campos de la medicina, salud pública, salud mental, enfermería, administración de la salud, biotecnología e investigaciones. El objetivo es que los egresados de HCC triunfen en sus respectivas carreras en el sector de la salud, presten servicios a las comunidades desatendidas y promuevan la igualdad sanitaria. Los egresados de HCC están logrando este objetivo en toda California y el país como médicos clínicos, ejecutivos de la salud, profesores universitarios y profesionales de la salud pública, incluyendo a sus recientes 30 egresados inspiradores e impactantes en honor al 30º aniversario de la organización.

Desde hace varios años, HCC ha priorizado la capacitación de los estudiantes y egresados para que sigan carreras en el sector de la salud mental, así como el aumento de la diversidad en el personal de la salud mental en California. La alianza con Blue Shield ampliará significativamente la escala, sostenibilidad e impacto de la labor de HCC enfocada en el personal de la salud mental y en las oportunidades para los estudiantes de California. Para más información, siga a HCC en Twitter, Facebook, LinkedIn e Instagram.

CONTACTO: Mashi Nyssen

Blue Shield of California

510-607-2359

[email protected]

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/810201/blue_jpg_Logo.jpg

FUENTE Blue Shield of California

Related Links

www.bcbs.com



SOURCE Blue Shield of California