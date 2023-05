Blue Shield of California es designada entre las Empresas Mejor Administradas de Estados Unidos

El plan de salud no lucrativo obtiene el Estándar de Oro después de ganar el reconocimiento cuatro años consecutivos

OAKLAND, Calif., 8 de mayo de 2023 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- Blue Shield of California fue seleccionada con el Estándar de Oro entre las Empresas Mejor Administradas de EE.UU. en 2023. Patrocinado por Deloitte Private y The Wall Street Journal, el programa distingue a las empresas privadas más destacadas de los Estados Unidos y los logros de sus equipos directivos. La designación Estándar de Oro reconoce a las Empresas Mejor Administradas que ganaron el reconocimiento durante cuatro años consecutivos.

Blue Shield of California ingresa por cuarto año consecutivo a la lista Best Managed Companies 2023, con el patrocinio de Deloitte Private y The Wall Street Journal. (PRNewsfoto/Blue Shield of California)

Los designados para 2023 son empresas privadas que han demostrado excelencia en la planificación y ejecución estratégicas, un compromiso con su personal, el fomento de una cultura dinámica y una sólida administración financiera. Las empresas elegidas impulsaron sus actividades comerciales y se mantuvieron fieles a su propósito y a sus valores invirtiendo en su personal, creando ventajas a través de la transformación digital, tomando medidas cuantificables en materia de sostenibilidad y demostrando su compromiso con la diversidad, la equidad y la inclusión.

"Cada una de las personas que trabajan en Blue Shield of California contribuyó a ganar este reconocimiento", dijo Mike Stuart, vicepresidente principal y director financiero de Blue Shield of California. "Gracias a la dedicación de los más de 7,500 empleados de Blue Shield fuimos nombrados entre las Empresas Mejor Administradas de EE.UU. durante cuatro años consecutivos. Para nosotros es un honor estar entre los 17 ganadores del Estándar de Oro de este año".

Los candidatos son evaluados y seleccionados por un jurado independiente que tiene en cuenta criterios de excelencia en cuatro áreas clave: estrategia, capacidad de ejecución, cultura corporativa y gobernanza/administración financiera. Los ganadores se suman a los galardonados de más de 46 países reconocidos por el programa Empresas Mejor Administradas.

Blue Shield of California fue uno de los 56 ganadores, uno de los 17 galardonados con el Estándar de Oro y uno de los cuatro ganadores en la categoría de ciencias biológicas/atención de la salud. Para ver la lista completa de ganadores de 2023, haga clic aquí.

Acerca de Blue Shield of California

Blue Shield of California está dedicada a crear un sistema de salud no solo digno de su familia y amigos, sino además sosteniblemente económico. La organización no lucrativa tiene un estado tributario no exento, es un miembro independiente de Blue Shield Association y cuenta con más de 4.8 millones de clientes, más de 7,500 empleados y más de $24 mil millones en ingresos anuales. Fundada en 1939 en San Francisco y con sede actual en Oakland, Blue Shield of California y sus subsidiarias ofrecen planes de salud para cuidados médicos, dentales, de la vista, Medicaid y Medicare en California. En los últimos tres años, la compañía aportó más de $97 millones a Blue Shield of California Foundation para el beneficio de las comunidades de California.

Para leer más noticias acerca de Blue Shield of California, visite nuestro Centro de noticias en español en https://es.news.blueshieldca.com/.

Acerca del Programa de Empresas Mejor Administradas

El programa Empresas Mejor Administradas es una marca de excelencia para las empresas privadas. Los ganadores de Estados Unidos tienen ingresos mínimos de $250 millones. Cientos de empresas privadas de todo el mundo han competido por esta designación en sus países respectivos a través de un proceso riguroso e independiente que evalúa cuatro criterios clave en sus capacidades y prácticas de administración: estrategia, ejecución, cultura y gobernanza/finanzas. Los patrocinadores estadounidenses del programa son Deloitte Private y The Wall Street Journal. Para más información, visite www.usbestmanagedcompanies.com.

