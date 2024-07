Blue Shield of California es el primer plan de salud en ofrecer la innovadora aplicación Blue Zones Challenge™ a sus miembros

Las ofertas de Blue Zones, disponibles en la galardonada plataforma Wellvolution de Blue Shield, contribuyen a la longevidad y la felicidad de los miembros, además de mejorar su salud con soluciones de atención integral.

OAKLAND, California, 31 de julio de 2024 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- Los miembros de Blue Shield of California ya tienen acceso a la aplicación Blue Zones Challenge™, el primer programa de este tipo ofrecido por un plan de salud, que tiene el objetivo de ayudarlos a adoptar los hábitos sostenibles y holísticos de los habitantes de las zonas azules del planeta, quienes se caracterizan por sus vidas más longevas, saludables y felices. Estas regiones fueron identificadas por el fundador de Blue Zones, Dan Buettner, que ha dedicado más de 25 años a investigar las culturas de las poblaciones más longevas del mundo.

Popularizados en la docuserie de Netflix "Live to 100: Secrets of Blue Zones", ganadora de varios premios Emmy, los principios de Blue Zones incluyen la actividad física diaria, la vida social y la selección cuidadosa de alimentos inspirados en los hábitos diarios de los habitantes de las zonas azules.

La aplicación ya está disponible para los miembros de Blue Shield tras el éxito de un programa piloto en el que el 99% de los más de 1,000 participantes afirmaron haber mejorado su bienestar.

Los miembros de Blue Shield pueden acceder a la aplicación sin costo adicional a través de Wellvolution, la plataforma digital de medicina del estilo de vida del plan de salud no lucrativo. Desde hace cinco años, Wellvolution ofrece una variedad de programas de salud mental, diabetes, hipertensión, control del peso, salud musculoesquelética y ayuda para dejar de fumar. La incorporación de la aplicación Blue Zones Challenge crea una nueva categoría de programas enfocados en mejorar la salud y la longevidad en vez de una solución para tratar una enfermedad crónica específica.

"Con la aplicación Blue Zones Challenge, los miembros no solo pueden adoptar hábitos sostenibles en materia de alimentación sana y movimiento natural, sino también establecer vínculos personales y comunitarios", dijo Angie Kalousek Ebrahimi, directora principal de Medicina del Estilo de Vida de Blue Shield of California. "Estamos atravesando una crisis nacional de soledad que afecta tanto a la mente como al cuerpo, por lo que nos complace ofrecer una solución que destaca la vida saludable, incluida la posibilidad de establecer lazos comunitarios".

Al descargar la aplicación Blue Zones Challenge, los miembros de Blue Shield completarán evaluaciones sobre longevidad, felicidad, nutrición y propósito, prepararán su entorno para que les permita mantener hábitos saludables y escribirán su declaración de propósito personal. A partir de esto, llevarán un registro diario de las actividades de Blue Zones: por ejemplo, comer una taza de frijoles, salir a caminar o dedicar 30 minutos a un pasatiempo. Cada actividad realizada tiene un valor en puntos, y el objetivo es alcanzar 400 puntos por semana. La aplicación fomenta la actividad fuera de la pantalla del teléfono, mejorando los vínculos sociales y el propio entorno al realizar estas tareas sencillas.

"La aplicación Blue Zones Challenge tiene una eficacia demostrada y respaldo científico", dijo Ben Leedle, presidente ejecutivo de Blue Zones. "Al colaborar con Blue Shield of California para ofrecer la aplicación sin costo adicional a sus miembros, podemos ayudarlos a desarrollar sus vínculos comunitarios y vivir más felices, más sanos y menos estresados gracias a cambios sencillos en su estilo de vida y hábitos alimenticios".

Los miembros pueden visitar Wellvolution.com/BlueZones para iniciar sesión o crear una cuenta nueva y empezar a usar la aplicación The Blue Zones Challenge, que actualmente está disponible para todos los miembros de los planes individuales y familiares totalmente asegurados, así como para los grupos Administrative Services Only o ASO (solo servicios administrativos) que adquieran Wellvolution

Acerca de Blue Shield of California

Blue Shield of California está dedicada a crear un sistema de salud no solo digno de su familia y amigos, sino además sosteniblemente económico. El plan de salud no lucrativo tiene un estado tributario no exento, es un miembro independiente de Blue Shield Association, y cuenta con más de 4.8 millones de clientes, más de 7,100 empleados y más de $25 mil millones en ingresos anuales. Fundada en 1939 en San Francisco y con sede actual en Oakland, Blue Shield of California y sus subsidiarias ofrecen planes de salud para servicios médicos, odontológicos, oftalmológicos, Medicaid y Medicare en California. En los últimos tres años, la compañía aportó más de $77 millones a Blue Shield of California Foundation para el beneficio de las comunidades de California.

Para leer más noticias acerca de Blue Shield of California, visite nuestro Centro de noticias en español en https://es.news.blueshieldca.com/.

Acerca de Blue Zones

Blue Zones emplea métodos científicos para ayudar a las personas a mejorar su calidad de vida y longevidad. El trabajo de la empresa se basa en las exploraciones e investigaciones realizadas por su fundador y becario de National Geographic, Dan Buettner, en las zonas azules del planeta, donde la población tiene vidas extraordinariamente longevas y/o felices. La investigación y las conclusiones originales se publicaron en los libros de Buettner The Blue Zones Solution, The Blue Zones of Happiness, The Blue Zones, Thrive, Blue Zones Kitchen y The Blue Zones Challenge, todos ellos publicados por National Geographic Books. En 2023, Netflix estrenó la docuserie ganadora de varios premios Emmy, Live to 100: Secrets of the Blue Zones. Usando la investigación original de Blue Zones, Blue Zones colabora con ciudades y condados para facilitar las opciones saludables mediante cambios permanentes y semipermanentes en nuestro entorno humano. Las comunidades participantes han registrado reducciones de dos dígitos en sus tasas de obesidad y tabaquismo y han ahorrado millones de dólares en costos de salud.

