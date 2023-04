Blue Shield of California es nombrada por Fortune como una de las 100 empresas con mejor ambiente laboral

El plan de salud no lucrativo clasificó en el puesto 72º en la lista nacional, y alrededor del 90% de sus empleados afirmó que la empresa ofrece un ambiente de trabajo excelente

OAKLAND, Calif., 4 de abril de 2023 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/-- Great Place To Work® y la revista Fortune han distinguido a Blue Shield of California como una de las "2023 Fortune 100 Best Companies to Work For®" (100 empresas con mejor ambiente laboral de Fortune en 2023). Esta es la segunda vez que Blue Shield es incluida en esta lista prestigiosa, este año en el puesto número 72.

Ganar un puesto significa que Blue Shield ha superado rigurosos indicadores de referencia, estableciéndose como uno de los mejores lugares para trabajar en el país. A fin de seleccionar a las 100 empresas con mejor ambiente laboral, Great Place To Work analizó las respuestas anónimas a las encuestas de más de medio millón de empleados de empresas que cuentan con la Certificación™ de Great Place To Work y que tienen al menos 1,000 trabajadores. Las empresas también presentaron escritos sobre sus esfuerzos por ofrecer un apoyo generoso e innovador a sus trabajadores, que fueron validados con las respuestas de la encuesta a los empleados.

"Crear un sistema de atención de la salud que sea digno de nuestra familia y amigos, además de sosteniblemente asequible, empieza por nuestra gente, quienes hacen de éste el lugar ideal para producir un trabajo significativo", dijo Paul Markovich, presidente y director ejecutivo de Blue Shield of California. "Consideramos que crear una gran experiencia para los empleados se traduce en una mejor experiencia para nuestros miembros y clientes, lo cual es nuestra prioridad. Es un honor que nuestros esfuerzos sean reconocidos por Fortune y Great Place to Work".

La incorporación a la lista de las 100 empresas con mejor ambiente laboral de Fortune es un proceso muy competitivo. Las respuestas a la encuesta aportan un vistazo general de la experiencia laboral. Las empresas reconocidas fueron seleccionadas en función de su capacidad de ofrecer resultados positivos a los empleados, independientemente de su puesto de trabajo, raza, género, orientación sexual, situación laboral u otro identificador demográfico.

"Es en momentos como éste en el que los mejores ambientes laborales se distinguen", dijo Michael C. Bush, director ejecutivo de Great Place To Work. "En una economía difícil, muchas empresas restan las inversiones en su personal y reducen los objetivos de diversidad, equidad e inclusión. Pero estas empresas, las 100 Mejores, se esfuerzan continuamente por ofrecer una mejor experiencia laboral para cada empleado y, en todo caso, la multiplican, independientemente de su cargo, antigüedad, género u origen étnico. Estas empresas saben que así es como se aumenta el desempeño, la productividad y su velocidad de innovación cuando más lo necesitan".

"En Fortune, nos complace haber colaborado una vez más con Great Place To Work para reconocer a las 100 empresas con mejor ambiente laboral", dijo Alyson Shontell, directora de Fortune. "Felicitamos a todas las organizaciones incluidas en el ranking de este año por crear ambientes laborales positivos y valor para sus empleados, especialmente durante este periodo de incertidumbre económica".

La lista completa de los logros previos de Blue Shield of California puede consultarse aquí.

Acerca de Blue Shield of California

Blue Shield of California está dedicada a crear un sistema de salud no solo digno de su familia y amigos, sino además sosteniblemente económico. La organización no lucrativa tiene un estado tributario no exento, es un miembro independiente de Blue Shield Association y cuenta con más de 4.7 millones de clientes, más de 7,800 empleados y más de $22.9 mil millones en ingresos anuales. Fundada en 1939 en San Francisco y con sede actual en Oakland, Blue Shield of California y sus subsidiarias ofrecen planes de salud para cuidados médicos, dentales, de la vista, Medicaid y Medicare en California. En los últimos cinco años, la compañía aportó más de $192 millones a Blue Shield of California Foundation para el beneficio de las comunidades de California.

Para leer más noticias acerca de Blue Shield of California, visite nuestro Centro de noticias en español en https://es.news.blueshieldca.com/.

Acerca de Fortune 100 Best Companies to Work For®

Great Place To Work seleccionó la lista de las 100 empresas con mejor ambiente laboral de Fortune al analizar las respuestas a encuestas en las que participaron más de medio millón de empleados de empresas certificadas por Great Place To Work con al menos 1,000 trabajadores. La encuesta contenía 60 preguntas sobre la experiencia de los empleados que conforman el Great Place To Work Trust Index™. Las empresas también presentaron escritos sobre sus beneficios laborales y programas de apoyo a los empleados, que se validaron con los datos de la encuesta a los trabajadores. Great Place To Work determina sus listas mediante su metodología exclusiva For All™ para evaluar y certificar a miles de organizaciones en el principal estudio anual continuo de la fuerza laboral de Estados Unidos. Lea la metodología completa. Para incorporarse a esta lista el año próximo, empiece aquí.

Acerca de Great Place to Work®

Great Place to Work es la autoridad mundial en materia de cultura laboral. Desde 1992, hemos encuestado a más de 100 millones de empleados en todo el mundo y utilizado esta experiencia directa para definir la característica principal de un entorno laboral excelente: la confianza. Nuestra plataforma de encuestas a los empleados permite a los líderes contar con los comentarios, los informes en tiempo real y los conocimientos que necesitan para tomar decisiones sobre su personal basadas en datos. Todo lo que hacemos deriva de la misión de crear un mundo mejor al ayudar a cada organización a convertirse en un entorno laboral excelente para todos. Más información en greatplacetowork.com y en LinkedIn, Twitter, Facebook e Instagram.

Acerca de Fortune

La misión de Fortune es cambiar el mundo al mejorar a los negocios. Lo conseguimos al ofrecer información confiable, contar grandes historias y desarrollar comunidades de prestigio mundial. Medimos los resultados con criterios de referencia rigurosos. Y reclamamos responsabilidades a las empresas. Nuestro objetivo es hacer de Fortune una fuerza positiva a lo largo de su segundo siglo y más adelante. Para más información, visite www.fortune.com.

