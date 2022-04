Blue Shield of California es nombrada por Fortune como una de las 100 Empresas con Mejor Ambiente Laboral®

El plan de salud no lucrativo clasificó en el puesto 66º en la lista nacional, y alrededor del 90% de sus empleados afirmó que la empresa ofrece un ambiente de trabajo óptimo

OAKLAND, Calif., 11 de abril de 2022 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- Great Place to Work® y Fortune anunciaron hoy que Blue Shield of California es una de las 100 empresas con Mejor Ambiente Laboral® en 2022. Esta es la primera vez en que el plan de salud no lucrativo es reconocido por la prestigiosa lista, y ocupó el puesto 66º.

A fin de ser consideradas para el reconocimiento, las empresas ya tienen que contar con la certificación de Great Place to Work™. Great Place to Work, la autoridad mundial en materia de cultura laboral, selecciona a las 100 mejores empresas mediante rigurosos análisis y opiniones confidenciales de los empleados. En la lista de este año, el 88% de los empleados de Blue Shield of California afirmaron que la empresa ofrece un gran ambiente laboral, lo que equivale a 31 puntos más que el promedio de las empresas estadounidenses.

"Crear un sistema de atención de la salud que sea digno de nuestra familia y amigos, además de sosteniblemente asequible, empieza por nuestra gente y por hacer de éste el lugar ideal para producir un trabajo significativo", dijo Paul Markovich, presidente y director ejecutivo de Blue Shield of California. "Diariamente, nos esforzamos por desarrollar líderes a todos los niveles y crear un entorno en el que todos los empleados puedan ser auténticamente ellos mismos. Es un honor que nuestros esfuerzos sean reconocidos por Fortune y Great Place to Work".

El cuestionario de este año se enfocó en la experiencia general de los empleados, así como en la respuesta de la empresa a la pandemia de COVID-19. Durante la mayor crisis de salud pública en la historia de Estados Unidos, Blue Shield dio un paso adelante para liderar y proteger la salud y la seguridad de toda la población de California, empezando por sus propios empleados. La empresa estableció políticas de apoyo a las familias trabajadoras y a los cuidadores, incluyendo horarios de trabajo flexibles y personalizados en función de las necesidades familiares. Blue Shield también creó un programa de reembolso a los cuidadores para brindar asistencia económica adicional a los empleados que enfrentan la carga de cuidar a sus seres queridos en sus hogares. Actualmente, muchas de las políticas establecidas durante la pandemia han pasado a ser permanentes, asegurando que los empleados tengan apoyo personal y para su salud mental.

Great Place to Work es el único premio a la cultura empresarial de Estados Unidos que selecciona a los ganadores en función del trato justo que reciben sus empleados. Las empresas se evalúan según su capacidad de crear una experiencia laboral óptima que sea inclusiva en materia de raza, género, edad, discapacidad o cualquier aspecto de un empleado o de su función dentro de la organización.

"El liderazgo de las mejores empresas nunca ha sido tan necesario", dijo Michael C. Bush, director ejecutivo de Great Place to Work. "Mientras los trabajadores enfrentan los problemas derivados de la alta tasa de renuncias del personal, el agotamiento y los trastornos provocados por el COVID-19, estas empresas excepcionales ofrecen experiencias laborales tan sólidas como antes de la pandemia. Estas empresas entienden que el 'entorno' se encuentra adonde estén sus empleados, y se comprometen a que ese lugar sea equitativo, seguro y productivo. Su compromiso de cuidar genuinamente a su personal a través de la confianza, la inclusión, el propósito y la flexibilidad significativa ante circunstancias de la vida va más allá de las ventajas superficiales y es un modelo a seguir para otras empresas".

Acerca de Blue Shield of California

Blue Shield of California está dedicada a crear un sistema de salud no sólo digno de su familia y amigos sino además sosteniblemente económico. La organización no lucrativa tiene un estado tributario no exento, es un miembro independiente de Blue Shield Association y cuenta con más de 4.5 millones de clientes, más de 7,500 empleados y más de $21 mil millones en ingresos anuales. Fundada en 1939 en San Francisco y con sede actual en Oakland, Blue Shield of California y sus subsidiarias ofrecen planes de salud para cuidados médicos, dentales, de la vista, Medicaid y Medicare en California. En los últimos cinco años, la compañía aportó más de $192 millones a Blue Shield of California Foundation para el beneficio de las comunidades de California.

Acerca de las 100 Empresas con Mejor Ambiente Laboral de Fortune®

Great Place to Work® seleccionó a las 100 Empresas con Mejor Ambiente Laboral® de Fortune mediante la recopilación y el análisis de las respuestas a cuestionarios confidenciales en los que participaron más de 4.5 millones de empleados actuales de organizaciones certificadas por Great Place to Work™ ubicadas en Estados Unidos. Las clasificaciones de las empresas se derivan de 75 preguntas sobre la experiencia de los empleados incluidas en el cuestionario Great Place to Work Trust Index™.

Descargo de responsabilidad: De Fortune ©2022 Fortune Media IP Limited. Todos los derechos reservados. Utilizado bajo licencia. Fortune y Fortune 100 Best Companies to Work For son marcas registradas de Fortune Media IP Limited y se utilizan bajo licencia. Fortune y Fortune Media IP Limited no están afiliadas a Blue Shield of California ni respaldan sus productos o servicios.

Acerca de Great Place to Work®

Great Place to Work® es la autoridad mundial en materia de cultura laboral. Desde 1992, han encuestado a más de 100 millones de empleados en todo el mundo y han utilizado esta experiencia directa para definir la característica principal de un entorno laboral óptimo: la confianza. Su plataforma de cuestionarios a los empleados permite a los líderes contar con los comentarios, los informes en tiempo real y los conocimientos que necesitan para tomar decisiones sobre el personal basadas en datos. Todo lo que hacen se desprende de la misión de crear un mundo mejor al ayudar a cada organización a convertirse en un entorno laboral óptimo para todos.

Más información en greatplacetowork.com y en LinkedIn, Twitter, Facebook e Instagram.

