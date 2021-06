Blue Shield of California es reconocida como una de las 50 compañías con mayor vocación comunitaria en EE.UU.

"Points of Light cree que el liderazgo corporativo y el compromiso con la participación cívica son fundamentales para el fortalecimiento de las comunidades", dijo Natalye Paquin, presidenta y directora ejecutiva de Points of Light. "Agradecemos a Blue Shield of California por sus inversiones comunitarias y esperamos apoyarlos para maximizar su tiempo, talento y recursos a fin de lograr un cambio transformador".

Uno de los logros más importantes de Blue Shield ha sido el lanzamiento en 2019 de BlueSky, su iniciativa enfocada en la salud mental juvenil. Actualmente, el programa ha asignado terapeutas adicionales en 20 escuelas de California, además de otros recursos, para fomentar el bienestar emocional de los estudiantes de la secundaria y la preparatoria.

Blue Shield también mantiene un rol muy activo en materia de donaciones corporativas, financiando docenas de organizaciones no lucrativas. Los empleados también colaboran en la iniciativa de apoyar a las organizaciones no lucrativas a fin de que todos los habitantes de California disfruten vidas más sanas, productivas y plenas. El 2020 fue un año récord tanto de horas de servicio voluntario (más de 30,000) como de donaciones monetarias (más de $1,000,000) de parte de los empleados de Blue Shield. En lo que va del 2021, más del 60% de los empleados de Blue Shield donaron más de 5,500 horas de servicio voluntario y $400,000 (incluido el aporte equivalente de la compañía) a causas caritativas.

"Como plan de salud no lucrativo con una misión que nos guía, en Blue Shield of California trabajamos para mejorar la salud y el bienestar de toda la población de California", dijo Paul Markovich, presidente y director ejecutivo de Blue Shield of California. "Desde la salud mental de los jóvenes y el cambio climático hasta la falta de vivienda y el COVID-19, nos esforzamos por hacer todo lo posible para resolver las desigualdades y ayudar a los jóvenes a alcanzar su potencial. Es un gran honor que Points of Light haya reconocido nuestra labor".

Los grupos comunitarios que trabajan con Blue Shield afirman que el reconocimiento es merecido.

"Nuestra misión siempre ha sido ofrecer alojamiento y servicios de apoyo a los jóvenes que sufren la falta de hogar y el tráfico de personas en California. Lo hacemos con respeto absoluto y amor incondicional por nuestros jóvenes, pero no podemos hacer todo este trabajo solos", dijo Bill Bedrossian, director ejecutivo de Covenant House California. "Afortunadamente, contamos con aliados como Blue Shield of California que, a lo largo de los años, han adoptado un enfoque holístico de la alianza al ofrecer apoyo financiero y voluntarios".

"Gracias a la generosidad de aliados como Blue Shield of California, pudimos seguir ofreciendo programas culturalmente relevantes enfocados en la tecnología a estudiantes de todo el mundo", dijeron en una declaración los líderes de Black Girls CODE, el programa juvenil no lucrativo del Área de la Bahía.

Las compañías galardonadas por The Civic 50 tienen ingresos anuales en Estados Unidos de al menos $1,000 millones y se seleccionan en función de cuatro factores de sus programas de ciudadanía corporativa e impacto social: inversión de recursos, integración en las funciones corporativas, institucionalización a través de políticas y sistemas, y medición del impacto.

Para obtener más información sobre The Civic 50 y el resto de los galardonados en 2021, visite www.Civic50.org.

Acerca de Blue Shield of California

Blue Shield of California está dedicada a crear un sistema de salud no sólo digno de su familia y amigos sino además sosteniblemente económico. La organización no lucrativa tiene un estado tributario no exento, es un miembro independiente de Blue Shield Association y cuenta con más de 4.5 millones de clientes, más de 7,500 empleados y más de $21 mil millones en ingresos anuales. Fundada en 1939 en San Francisco y con sede actual en Oakland, Blue Shield of California y sus subsidiarias ofrecen planes de salud para cuidados médicos, dentales, de la vista, Medicaid y Medicare en California. En los últimos cuatro años, la compañía donó más de $150 millones a Blue Shield of California Foundation para el beneficio de las comunidades de California.

Para leer más noticias acerca de Blue Shield of California, visite nuestro Centro de noticias en español en https://es.news.blueshieldca.com/.

O síganos en LinkedIn, Twitter o Facebook.

Acerca de Points of Light

Points of Light es una organización mundial no lucrativa que inspira, equipa y moviliza a millones de personas a participar activamente para cambiar el mundo. Imaginamos un mundo en el que cada persona encuentra la capacidad de marcar la diferencia, creando comunidades sanas en sociedades vibrantes y participativas. Gracias a sus 177 filiales en 38 países, y en colaboración con miles de organizaciones no lucrativas y compañías, Points of Light moviliza a 5 millones de voluntarios en 16 millones de horas de servicio al año. Llevamos el poder de las personas adonde más se necesita. Para más información, visite www.pointsoflight.org

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1533916/Blue_Shield_of_CA_award.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/810201/blue_jpg_Logo.jpg

CONTACTO:

Mashi Nyssen

Blue Shield of California

510-607-2359

[email protected]

FUENTE Blue Shield of California

Related Links

www.bcbs.com



SOURCE Blue Shield of California