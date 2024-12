El nuevo vicepresidente ejecutivo del plan de salud sin fines de lucro liderará los esfuerzos para brindar acceso a una atención de alta calidad al tiempo que aborda los desafíos sistémicos de la atención médica

OAKLAND, California, 30 de diciembre de 2024 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- Ellen Sexton, una experimentada líder en crecimiento y transformación organizacional, se unió hoy a Blue Shield of California como vicepresidenta ejecutiva y directora de crecimiento del plan de salud sin fines de lucro.

Blue Shield of California nombra a Ellen Sexton Directora de Crecimiento

En este cargo, Sexton supervisará el crecimiento y el desempeño de todas las líneas de negocio de Blue Shield, incluidos los planes patrocinados por el empleador, los planes individuales y familiares, Medicare y Medi-Cal, con el objetivo de brindar a más personas acceso a una atención de calidad que sea asequible de manera sostenible. Blue Shield es el único plan de salud que atiende a los 58 condados de California.

"Ellen aporta una amplia experiencia y un historial de éxito que ayudará a Blue Shield a cumplir nuestra visión de un sistema de atención médica más equitativo, asequible y de mayor calidad", dijo Lois Quam, presidenta de Blue Shield of California. "Su enfoque colaborativo y su pasión por abordar los desafíos sistémicos hacen de Ellen una persona excepcional no solo para Blue Shield of California, sino también para nuestros miembros y las comunidades a las que servimos".

Antes de unirse a Blue Shield, Sexton se desempeñó como directora de operaciones en Curative, donde ayudó a lanzar un plan de seguro de salud basado en el empleador, el primero de su tipo. Como director de operaciones del negocio del Grupo Humana, Sexton también lideró la plataforma de crecimiento para 15 millones de miembros médicos, dentales, de la vista y vitalicios.

Anteriormente, como CEO de UnitedHealthcare Wisconsin Medicaid Health Plan, Sexton ayudó a obtener reconocimiento por la innovación clínica. Dentro del negocio de Medicare de UnitedHealthcare, hizo la transición con éxito a los programas de atención médica para jubilados estatales y de grupos de empleadores, y lanzó un programa de medicamentos recetados de la Parte D, inscribiendo a cinco millones de miembros.

Sexton tiene una Licenciatura en Administración de Empresas de la Universidad de Wisconsin y una Maestría en Administración de Empresas de la Universidad de Pittsburgh. Fue nombrada miembro del Consejo de Equidad en Salud del Gobernador de Wisconsin en 2020 y es la presidenta de la junta directiva de la Fundación de Bibliotecas Públicas de Milwaukee.

Acerca de Blue Shield of California

Blue Shield of California se esfuerza por crear un sistema de atención médica digno de su familia y amigos que sea sosteniblemente económico. El plan de salud es un miembro independiente, sin fines de lucro y que paga impuestos de la Blue Shield Association con más de 4.8 millones de miembros, más de 7,100 empleados y más de $ 25 mil millones en ingresos anuales. Fundada en 1939 en San Francisco y ahora con sede en Oakland, Blue Shield of California y sus filiales ofrecen planes de servicios de salud, odontológicos, oftalmológicos, Medicaid y Medicare en California. La compañía ha contribuido con más de $ 77 millones a la Fundación Blue Shield of California en los últimos tres años para tener un impacto en las comunidades de California.

