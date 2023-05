Blue Shield of California nombra a Krishna Ramachandran líder en Transformación de la Salud

OAKLAND, Calif., 1 de mayo de 2023 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- Blue Shield of California anunció hoy el nombramiento de Krishna Ramachandran como vicepresidente principal de Transformación de la Salud e Integración de Proveedores para liderar la audaz estrategia del plan de salud de reimaginar la atención de la salud.

Krishna Ramachandran es nombrada vicepresidente principal de Transformación de la Salud e Integración de Proveedores de Blue Shield of California

En este puesto, Ramachandran es responsable de las alianzas e innovaciones enfocadas en mejorar la calidad de la atención de la salud para los miembros, aportar herramientas y apoyo que beneficien a los proveedores y promover la igualdad en salud, así como la salud comunitaria en California.

"En Blue Shield of California, nuestro objetivo es colaborar con un grupo multicultural de proveedores a fin de mejorar la calidad de la atención para nuestros miembros y, al mismo tiempo, reducir los costos para garantizar que todos los habitantes de California tengan acceso a la atención que se merecen", dijo Peter Long, vicepresidente ejecutivo de Estrategia y Soluciones de Salud de Blue Shield. "La experiencia, el talento y el liderazgo de Krishna nos ayudarán a hacerlo realidad para nuestros miembros y comunidades de todo el estado".

Ramachandran aporta a Blue Shield sus más de 20 años de experiencia, que se destaca por una trayectoria de liderazgo única en materia de tecnología, proveedores y organizaciones de planes de salud. Anteriormente, Ramachandran fue vicepresidente regional principal de Illinois Health Care Delivery en Blue Cross and Blue Shield of Illinois, Montana, New Mexico, Oklahoma and Texas. El directivo comenzó su carrera en el sector de la salud en Epic Systems antes de pasar a Duly Health and Care. También es profesor y asesor científico de la Universidad de Chicago.

"California es un estado grande y magnífico, rico en diversidad poblacional, geográfica y tecnológica", dijo Ramachandran. "Estoy complacido de asumir este cargo y continuar la labor pionera de Blue Shield of California en el apoyo a los proveedores de salud y la transformación del sistema para que sea digno de nuestros familiares y amigos, además de sosteniblemente económico".

Los títulos universitarios de Ramachandran incluyen una licenciatura en Ingeniería Electrónica e Instrumentación en el Instituto Birla de Tecnología y Ciencia de Pilani, India; una maestría en Ingeniería Eléctrica e Informática en la Universidad de Illinois en Chicago y una maestría ejecutiva en administración de empresas en la Facultad de Administración Kellogg de la Universidad Northwestern.

Acerca de Blue Shield of California

Blue Shield of California está dedicada a crear un sistema de salud no solo digno de su familia y amigos, sino además sosteniblemente económico. La organización no lucrativa tiene un estado tributario no exento, es un miembro independiente de Blue Shield Association y cuenta con más de 4.7 millones de clientes, más de 7,800 empleados y más de $22.9 mil millones en ingresos anuales. Fundada en 1939 en San Francisco y con sede actual en Oakland, Blue Shield of California y sus subsidiarias ofrecen planes de salud para cuidados médicos, dentales, de la vista, Medicaid y Medicare en California. En los últimos cinco años, la compañía aportó más de $192 millones a Blue Shield of California Foundation para el beneficio de las comunidades de California.

