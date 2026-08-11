Blue Shield of California nombra al Dr. Kedar S. Mate, líder en innovación sanitaria, miembro de su consejo de administración

OAKLAND, California, 11 de agosto de 2026 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- Blue Shield of California ha anunciado hoy el nombramiento de Kedar S. Mate, MD, médico, líder en calidad asistencial y director médico de Qualified Health AI, como miembro del Consejo de Administración de esta aseguradora sanitaria sin ánimo de lucro. El Dr. Mate cuenta con más de dos décadas de experiencia en la mejora de la calidad de la asistencia sanitaria, la seguridad de los pacientes, la innovación y la transformación del sistema sanitario, tanto en Estados Unidos como en el resto del mundo.

El Dr. Mate dirige la visión clínica y la estrategia de Qualified Health AI, una empresa de salud digital dedicada a ayudar a las organizaciones sanitarias a implementar de forma segura y eficaz tecnologías de inteligencia artificial. Antes de fundar la empresa, ocupó el cargo de presidente y CEO del Institute for Healthcare Improvement, la organización internacional líder en el mundo en materia de calidad sanitaria y seguridad del paciente.

"Kedar ha dedicado su carrera a ayudar a las organizaciones sanitarias a ofrecer mejores resultados a las personas a las que atienden", afirmó Pamela DeCoste, presidenta del Consejo de Administración de Blue Shield of California. "Su experiencia como médico, directivo del sector sanitario e innovador aportará una perspectiva muy valiosa ahora que Blue Shield sigue trabajando en pos de que la asistencia sanitaria sea más asequible, accesible y digna de nuestras familias y amigos".

La experiencia del Dr. Mate en la promoción de la equidad, la calidad de la asistencia sanitaria, la seguridad y la asequibilidad a través de puestos de liderazgo abarca los ámbitos de la prestación de asistencia sanitaria, las políticas, la innovación y la tecnología. Ha prestado asesoramiento a importantes organizaciones del sector sanitario, organismos gubernamentales e instituciones internacionales, entre ellas la Organización Mundial de la Salud y los Centros de Servicios de Medicare y Medicaid. El Dr. Mate también aporta una amplia experiencia en materia de gobernanza gracias a su participación en consejos de administración y como asesor en organizaciones como MLK Community Health System, Healthcare Excellence Canada, Center for Care Innovations y la iniciativa del Código de Conducta sobre Inteligencia Artificial de la National Academy of Medicine.

"Blue Shield of California lleva mucho tiempo siendo líder en la búsqueda de mejores resultados sanitarios y de un sistema sanitario más asequible para sus afiliados", afirmó el Dr. Mate. "Estoy encantado de incorporarme al Consejo de Administración y espero poder contribuir a la misión y al compromiso de esta organización sin ánimo de lucro de facilitar el acceso a una asistencia sanitaria de calidad que sea asequible de forma sostenible para todos".

El Dr. Mate es investigador sénior en el Clinical Excellence Research Center de la Stanford University. Ejerce como médico internista en el New York Presbyterian Hospital y forma parte del cuerpo docente de Weill Cornell Medicine. Se licenció en Medicina por la Harvard Medical School y se licenció en Historia de Estados Unidos por la Brown University.

Acerca de Blue Shield of California

Blue Shield of California se esfuerza por crear un sistema sanitario digno de sus familiares y amigos que sea asequible a largo plazo. La aseguradora sanitaria es una entidad independiente, sin ánimo de lucro y sujeta al pago de impuestos, miembro de la Blue Shield Association, con casi 6 millones de afiliados, 6800 empleados y más de 28 000 millones de dólares en ingresos anuales. Fundada en 1939 en San Francisco y con sede actual en Oakland, Blue Shield of California y sus filiales ofrecen planes de asistencia sanitaria que incluyen cobertura médica, dental y oftalmológica, así como Medicaid y Medicare, en California. La empresa ha aportado más de 60 millones de dólares a la Blue Shield of California Foundation en los últimos tres años con el fin de generar un impacto positivo en las comunidades de California. Para obtener más información sobre Blue Shield of California, visite news.blueshieldca.com. O síganos en LinkedIn o Facebook.



Contacto para la prensa:

Mark Seelig





[email protected]





(510) 607-2359

FUENTE Blue Shield of California