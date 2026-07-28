Con motivo del Mes del Orgullo de las Personas con Discapacidad, esta aseguradora sanitaria sin ánimo de lucro fue nombrada una de las "mejores empresas del mundo en materia de inclusión de personas con discapacidad".

OAKLAND, California, 28 de julio de 2026 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- Blue Shield of California ha vuelto a ser nombrada una de las "Mejores empresas del mundo en materia de inclusión de personas con discapacidad" por el Disability Index, obteniendo la máxima puntuación por su compromiso con el fomento de la inclusión de las personas con discapacidad y el desarrollo de una cultura de pertenencia para todos los empleados.

Blue Shield of California, reconocida una de las mejores empresas del mundo en el Disability Index 2026

"Como asesor ejecutivo de la Disability Inclusion Alliance, veo cómo los empleados de toda la familia de empresas Ascendiun están impulsando esta labor mejorando la accesibilidad, compartiendo experiencias vividas y creando espacios en los que las personas se sientan tenidas en cuenta, apoyadas y valoradas", afirmó Frank Caporusso, vicepresidente sénior de Operaciones de Calidad y Asequibilidad Sanitaria de Blue Shield. "Este reconocimiento refleja los esfuerzos colectivos de los empleados, los directivos y los socios, que siguen defendiendo la accesibilidad y promoviendo la inclusión de forma significativa".

El Disability Index es la principal herramienta independiente de evaluación comparativa para valorar la inclusión de las personas con discapacidad en el ámbito empresarial. Las organizaciones participantes son evaluadas en nueve ámbitos: cultura, liderazgo, accesibilidad, prestaciones, contratación, desarrollo profesional, cadena de suministro, adaptaciones y ajustes, y marketing y comunicaciones. El reconocimiento obtenido por Blue Shield, que obtuvo la máxima puntuación, refleja sus continuos esfuerzos por integrar la accesibilidad y la inclusión en toda la organización.

"La inclusión de las personas con discapacidad es fundamental para nuestra misión de crear un sistema sanitario digno de nuestra familia y nuestros amigos", afirmó Ellen Sexton, vicepresidenta ejecutiva, directora de crecimiento y presidenta del Consejo de Liderazgo en Diversidad, Equidad e Inclusión de Blue Shield. "Lo primero es crear un entorno laboral en el que los empleados puedan realizar un trabajo significativo, desarrollarse profesionalmente y aportar todo su potencial. Al reducir las barreras y diseñar teniendo en cuenta la accesibilidad, reforzamos nuestra cultura y mejoramos las experiencias de nuestros empleados, socios y las comunidades a las que prestamos servicio".

Obtenga más información sobre la cultura de pertenencia de Blue Shield of California en careers.blueshieldca.com.

Acerca de Blue Shield of California

Blue Shield of California se esfuerza por crear un sistema sanitario digno de sus familiares y amigos que sea asequible a largo plazo. La aseguradora sanitaria es una entidad independiente, sin ánimo de lucro y sujeta al pago de impuestos, miembro de la Blue Shield Association, con casi 6 millones de afiliados, 6800 empleados y más de 28 000 millones de dólares en ingresos anuales. Fundada en 1939 en San Francisco y con sede actual en Oakland, Blue Shield of California y sus filiales ofrecen planes de asistencia sanitaria que incluyen cobertura médica, dental y oftalmológica, así como Medicaid y Medicare, en California. La empresa ha aportado más de 60 millones de dólares a la Blue Shield of California Foundation en los últimos tres años con el fin de generar un impacto positivo en las comunidades de California. Para obtener más información sobre Blue Shield of California, visite news.blueshieldca.com. O síganos en LinkedIn o Facebook.

Acerca del Disability Index®

El Disability Index® es la principal herramienta de referencia para promover la inclusión de las personas con discapacidad en el ámbito empresarial a nivel mundial. Con la confianza de más del 70 % de las empresas de la lista Fortune 100 y de casi la mitad de las de la lista Fortune 500, esta herramienta ayuda a las empresas a identificar oportunidades de mejora mediante acciones y resultados basados en datos. Se trata de una iniciativa de Disability:IN, y la participación está abierta a empresas que operen en países de todo el mundo. Para ver más información, visite DisabilityIN.Org.

CONTACTO: Mark Seelig

Blue Shield de California

510-607-2359

[email protected]

FUENTE Blue Shield of California