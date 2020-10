Blue Shield of California ofrece beneficios innovadores a los miembros de Medicare Advantage para ayudarlos a mejorar su salud y bienestar

Los beneficios incluyen telesalud, acupuntura y atención quiropráctica; además el plan de salud no lucrativo ampliará sus servicios en el norte de California y la Costa Central

OAKLAND, California, 1 de octubre de 2020 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- Blue Shield of California anunció hoy beneficios innovadores para sus planes Medicare Advantage 2021 con áreas de servicio ampliadas para atender a una cantidad mayor de beneficiarios y cubrir sus necesidades de salud y bienestar.

A partir del 1 de enero de 2021, los miembros del plan Blue Shield Medicare Advantage podrán disfrutar de beneficios importantes[1] como:

Servicios de telesalud por teléfono o video las 24 horas del día, los siete días de la semana.

Servicios quiroprácticos no cubiertos por Medicare que incluyen exámenes y tratamientos iniciales y posteriores, radiografías y pruebas de laboratorio.

Además de la consulta preventiva anual, un examen físico cada 12 meses que incluye un análisis exhaustivo del historial médico y familiar, una evaluación detallada del paciente (de la cabeza a los pies) y otros servicios.

Servicio de entrega de comidas a domicilio para los miembros que son dados de alta de un hospital o de una instalación médica para convalecientes con un máximo de 22 comidas y 10 bocaditos.

Estos beneficios se suman a los servicios que los miembros del plan Blue Shield Medicare Advantage ya disfrutan, tal como el sistema de respuesta ante emergencias personales, atención dental de rutina, audífonos y el programa de actividad física SilverSneakers®[2].

"Nuestro objetivo es ofrecer a los miembros del plan Medicare Advantage más beneficios, así como herramientas y servicios innovadores para crear una experiencia personal y de alta calidad que los ayude a mantener la vitalidad en la tercera edad", dijo Krista Bowers, gerente general y vicepresidente de Medicare para Blue Shield of California. "Con estos beneficios para el año 2021, estamos cumpliendo con nuestro compromiso de brindar a los miembros de nuestro plan Medicare Advantage acceso a una atención digna de nuestra familia y amigos".

Norte de California y San Joaquin Valley:

Blue Shield of California está expandiendo el área de servicio de su plan Medicare Advantage en los condados de Santa Clara , San Joaquín, Stanislaus y Merced .

está expandiendo el área de servicio de su plan Medicare Advantage en los condados de , San Joaquín, y . En colaboración con AAA Northern California, Blue Shield ha creado tres planes nuevos de Medicare Advantage 3 : Blue Shield Inspire (HMO), Blue Shield Inspire (HMO D-SNP) y Blue Shield Inspire (PPO) en el norte de California con beneficios enfocados en la independencia y la movilidad segura 6 que incluyen:

: Blue Shield Inspire (HMO), Blue Shield Inspire (HMO D-SNP) y Blue Shield Inspire (PPO) en el norte de con beneficios enfocados en la independencia y la movilidad segura que incluyen: Membresía clásica en AAA 4 : membresía de un año en AAA con asistencia en carretera las 24 horas del día, los 7 días de la semana.

: membresía de un año en AAA con asistencia en carretera las 24 horas del día, los 7 días de la semana.

AAA Roadwise Driver : un curso creado para ayudar a los adultos mayores a mejorar sus habilidades de manejo a fin de convertirse en conductores más prudentes.

: un curso creado para ayudar a los adultos mayores a mejorar sus habilidades de manejo a fin de convertirse en conductores más prudentes.

Recursos educativos viales: con un sitio web exclusivo que contiene recursos y consejos para los conductores, incluyendo AAA Roadwise Rx 5 , una herramienta creada para informar a las personas sobre sus medicamentos y cómo pueden afectar su capacidad al volante.

Sur de California y Costa Central:

Blue Shield está ampliando el área de servicio de su plan Medicare Advantage para abarcar todos los condados de San Luis Obispo y Santa Bárbara, para lo cual ha establecido nuevos acuerdos de red con Sansum Clinic y Cottage Health en el condado de Santa Bárbara.

y Santa Bárbara, para lo cual ha establecido nuevos acuerdos de red con Sansum Clinic y Cottage Health en el condado de Santa Bárbara. A partir del 1 de enero de 2021, los miembros de Blue Shield of California Promise Health Plan Medicare Advantage HMO y HMO D-SNP se convertirán en miembros de Blue Shield of California . Con esta transición, los miembros podrán disfrutar del sólido servicio digital de atención al cliente de Blue Shield a través de su sitio web y de más opciones en cuanto a productos y servicios.

El período de inscripción anual en Medicare es del 15 de octubre al 7 de diciembre de 2020. Para obtener más información sobre las ofertas Medicare de Blue Shield, visite blueshieldcamedicare.com

Acerca de Blue Shield of California

Blue Shield of California está dedicada a crear un sistema de salud no sólo digno de su familia y amigos sino además sosteniblemente económico. La organización no lucrativa tiene un estado tributario no exento, es un miembro independiente de Blue Cross Blue Shield Association y cuenta con 4 millones de clientes, 6,800 empleados y más de $20 mil millones en ingresos anuales. Fundada en 1939 en San Francisco y con sede actual en Oakland, Blue Shield of California y sus subsidiarias ofrecen planes de salud para cuidados médicos, dentales, de la vista, Medicaid y Medicare en California. Desde 2002, la compañía donó más de $500 millones a la Fundación Blue Shield of California para el beneficio de las comunidades de California.

Para leer más noticias acerca de Blue Shield of California, visite nuestro Centro de noticias en español en https://es.news.blueshieldca.com.

Los beneficios varían según el plan y el área de servicio. Consulte blueshieldca.com/medicare para los detalles completos. Los beneficios varían según el plan y el área de servicio. Consulte blueshieldca.com/medicare para los detalles completos. Vigente el 1 de enero de 2021, disponible en algunos condados del norte de California . Membresía Clásica en AAA por un año, ya sea nueva o renovada, para el 2021 con un valor de hasta $56 /año. La Membresía en AAA es proporcionada por AAA Northern California, Nevada & Utah . Esta herramienta ofrece a los usuarios información general que les explica las consecuencias para la seguridad vial derivadas del uso de ciertos medicamentos antes de manejar. La información no constituye un consejo médico. Consulte a su médico antes de modificar cualquier medicamento o de manejar, así como si tiene preguntas médicas específicas o cree que puede estar sufriendo algún problema médico. Special Supplemental Benefit for the Chronically Ill (SSBCI) de Blue Shield Inspire requiere la determinación de elegibilidad. Usted debe tener una o más enfermedades crónicas elegibles para recibir este beneficio. A fin de determinar la elegibilidad para SSBCI, los miembros de Blue Shield Inspire cuya fecha efectiva de inscripción en el plan es el 1 de enero de 2021 o posterior deben llenar un Formulario de certificación y presentarlo al plan. Para los miembros cuya fecha efectiva de inscripción en Blue Shield Inspire es previa al 1 de enero de 2021, Blue Shield evaluará los datos de los miembros para determinar su elegibilidad y los notificará si califican. Consulte la Evidencia de cobertura (EOC, por sus siglas en inglés) de su plan para más detalles. Blue Shield Inspire (HMO) está disponible únicamente en los siguientes condados: Alameda , Fresno , Madera , Merced , Sacramento , Santa Clara , San Joaquín, San Mateo y Stanislaus

Blue Shield Inspire (HMO D-SNP) está disponible únicamente en los siguientes condados: Fresno, San Joaquín y Stanislaus.

Blue Shield Inspire (PPO) está disponible únicamente en el siguiente condado: Alameda.

SilverSneakers es una marca registrada de Tivity Health, Inc. © 2020 Tivity Health, Inc. Todos los derechos reservados.

