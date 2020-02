Blue Shield of California Promise Health Plan designa a Kristen Cerf como presidente y directora ejecutiva

"Kristen es una líder inteligente y estratégica con una trayectoria probada de grandes logros", dijo Todd Walthall, director ejecutivo de Blue Shield of California. "Estoy seguro de que gracias a su experiencia en la industria y con el plan de salud Medi-Cal, ayudará a Blue Shield Promise a ofrecer una atención de alta calidad para nuestros miembros actuales y futuros".

Cerf llega a su cargo con más de una década de experiencia en el sector de la atención médica. La ejecutiva se incorporó a Blue Shield of California en 2016 como asesora legal adjunta. Al año siguiente, fue designada directora de asuntos legales de Blue Shield Promise, supervisando todos los servicios legales de Medicare, Medi-Cal y Cal MediConnect.

En los comienzos de su carrera trabajó tres años en el Departamento de servicios médicos administrados. Posteriormente, ofreció asistencia y asesoría legal en todos los aspectos de las operaciones de los planes de salud de Molina Healthcare en varios estados, incluyendo California, Washington y Texas. También trabajó en el sector legal privado, asesorando a sus clientes en temas relativos al cumplimiento de la Ley del Plan de Servicios de Atención Médica Knox-Keene de 1975, así como otros temas de cumplimiento normativo.

"Es un gran honor asumir este nuevo cargo y tener la oportunidad de trabajar con un equipo sólido que está dedicado a ayudar a cumplir la misión de Blue Shield de atender a las personas más vulnerables de nuestro estado", dijo Cerf. "Estamos comprometidos a atender a una cantidad mayor de miembros de Medi-Cal porque creemos que todos merecen acceso a una atención médica de calidad".

Cerf obtuvo su licenciatura en microbiología con especialización en estudios medievales en la Universidad de California, Davis, y su doctorado en jurisprudencia en la Facultad de Derecho McGeorge de la Universidad del Pacífico.

Acerca de Blue Shield of California Promise Health Plan

Blue Shield of California Promise Health Plan es un plan de servicios médicos administrados 100% propiedad de Blue Shield of California y ofrece planes Medi-Cal, Cal MediConnect, Medicare Advantage HMO y Dual Eligible Special Needs Plans. La organización es administrada por profesionales de la salud con una filosofía que prioriza a los miembros y el compromiso de desarrollar una red de proveedores de calidad y de colaborar con organizaciones comunitarias para sus más de 400,000 miembros.

Para obtener más información sobre Blue Shield of California Promise Health Plan, visite www.blueshieldca.com/promise. Para leer más noticias acerca de Blue Shield of California, visite nuestro Centro de noticias en español en es.news.blueshieldca.com

