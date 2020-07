Blue Shield of California Promise Health Plan dona $100,000 en fondos que se destinarán a la alimentación de loshabitantes del sur de California durante la pandemia de COVID-19

"En Blue Shield Promise, estamos comprometidos a atender y a invertir en las comunidades donde viven nuestros miembros", dijo Kristen Cerf, presidente y directora ejecutiva de Blue Shield of California Promise Health Plan. "Queremos apoyar los servicios de asistencia para nuestros miembros y toda la comunidad. Mediante el Fondo de Impacto Comunitario de San Diego, estamos ayudando a organizaciones como I Am My Brother's Keeper, que trabaja en la comunidad para abordar la inseguridad alimentaria de las personas más vulnerables".

Blue Shield Promise otorgará $50,000 a San Diego Foundation para apoyar al Fondo de Impacto Comunitario de San Diego. Esta donación se utilizará para distribuir alimentos a más de 2,500 familias en el sudeste de San Diego a través de "I Am My Brother's Keeper", una organización no lucrativa de la zona que ofrece servicios y recursos a la comunidad.

"En estos momentos tan difíciles, los habitantes de San Diego se han unido para apoyar a sus vecinos, ayudar a los más necesitados y donar para las familias más afectadas por el COVID-19", dijo Mark Stuart, presidente y director ejecutivo de The San Diego Foundation. "A diario, notamos cómo aumentan las necesidades de nuestras comunidades locales, por lo que agradecemos la generosidad de organizaciones como Blue Shield of California Promise Health Plan".

Además, en los condados de Los Ángeles y San Diego, Blue Shield Promise está otorgando un total de $50,000 en donaciones a otras nueve organizaciones comunitarias y juntos los fondos se utilizarán para asegurar que más de 3,500 familias de bajos ingresos reciban alimentos nutritivos. La entrega de donaciones comenzó a principios de este mes y continuará hasta agosto. Las donaciones beneficiarán a:

Este es el más reciente ejemplo del apoyo continuo que Blue Shield Promise y su empresa matriz, la organización no lucrativa Blue Shield of California, brindan a sus miembros, médicos, hospitales y a la comunidad general durante la crisis de salud pública. En mayo, Blue Shield Promise y L.A. Care Health Plan participaron en la colecta de alimentos Sowing Seeds for Life. Blue Shield Promise también donó $350,000 para ayudar a sus miembros y proveedores durante la pandemia de COVID-19. Los destinatarios de estos fondos incluyen a organizaciones comunitarias que prestan servicios a los miembros de Blue Shield y que participaron en la distribución de comidas a niños en edad escolar, adultos mayores y miembros de alto riesgo aislados en sus hogares, en el apoyo a las víctimas de la violencia doméstica y en las iniciativas de soluciones comunitarias.

Acerca de Blue Shield of California Promise Health Plan

Blue Shield of California Promise Health Plan es una organización de servicios médicos administrados 100% propiedad de Blue Shield of California y ofrece planes Medi-Cal, Cal MediConnect, Medicare Advantage HMO y Dual Eligible Special Needs Plans. La organización es administrada por profesionales de la salud con una filosofía que prioriza a los miembros y el compromiso de desarrollar una red de proveedores de calidad y de colaborar con organizaciones comunitarias para sus más de 400,000 miembros.

Para obtener más información sobre Blue Shield of California Promise Health Plan, visite www.blueshieldca.com/promise. Para leer más noticias acerca de Blue Shield of California, visite nuestro Centro de noticias en español en https://es.news.blueshieldca.com/.

FUENTE Blue Shield of California Promise Health Plan

