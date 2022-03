Blue Shield of California se suma a una iniciativa nacional que ofrece insulina a bajo costo a fin de lograr que el medicamento indispensable para los pacientes con diabetes sea más económico

Civica es una empresa farmacéutica no lucrativa cuya misión es lograr que los medicamentos genéricos de alta calidad sean accesibles y asequibles para todos. Blue Shield es un inversor fundador de CivicaScript, la unidad operativa de Civica dedicada a reducir el costo en la farmacia de ciertos medicamentos genéricos de alto costo.

La iniciativa de la insulina cuenta con el apoyo de un amplio espectro de sistemas sanitarios y planes de salud, entre ellos Blue Shield of California y varias otras compañías independientes de Blue Cross Blue Shield.

"El alto costo de la insulina representa una verdadera dificultad para los diabéticos de California, que ya enfrentan una carga excesiva en lo que respecta al costo de su atención médica", dijo Paul Markovich, presidente y director ejecutivo de Blue Shield of California. "Gracias a esta iniciativa, la insulina más económica estará al alcance de todos los habitantes de California que la necesitan y el gasto sanitario vinculado a los precios desmedidos de los medicamentos se verá reducido".

La Asociación Americana de la Diabetes calcula que a más de 3 millones de adultos de California (más del 10% de la población adulta del estado) se les ha diagnosticado diabetes. Alrededor de un tercio de los diabéticos necesitan insulina para controlar la enfermedad, según los Institutos Nacionales de Salud. Si no se trata, la enfermedad puede provocar problemas de salud graves, así como una enorme carga económica para las personas, incluyendo complicaciones peligrosas y costosas.

La diabetes también afecta a algunas poblaciones de origen étnico minoritario más gravemente que a otras. Esto es particularmente cierto para la enorme población latina de California, que tiene más del 50% de posibilidades de tener diabetes en la edad adulta, según los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades. Ellos también registran mayores tasas de insuficiencia renal, pérdida de la vista y ceguera a causa de la diabetes.

"La colaboración de Blue Shield of California en este programa de insulina a bajo costo es una inversión en la salud pública de nuestro estado", dijo Markovich. "Estamos orgullosos de haber apoyado a CivicaScript desde el principio como parte de nuestra iniciativa más amplia de garantizar que la atención médica de calidad sea asequible para toda la población de California".

Acerca de Blue Shield of California

Blue Shield of California está dedicada a crear un sistema de salud no sólo digno de su familia y amigos sino además sosteniblemente económico. La organización no lucrativa tiene un estado tributario no exento, es un miembro independiente de Blue Shield Association y cuenta con más de 4 millones de clientes, 6,800 empleados y más de $20 mil millones en ingresos anuales. Fundada en 1939 en San Francisco y con sede actual en Oakland, Blue Shield of California y sus subsidiarias ofrecen planes de salud para cuidados médicos, dentales, de la vista, Medicaid y Medicare en California. Desde 2002, la compañía donó más de $500 millones a Blue Shield of California Foundation para el beneficio de las comunidades de California.

Para leer más noticias acerca de Blue Shield of California, visite nuestro Centro de noticias en español en https://es.news.blueshieldca.com/.

FUENTE Blue Shield of California

