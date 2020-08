Blue Shield of California y Cricket Health colaboran a fin de transformar la atención renal para los miembros

OAKLAND, Calif., 6 de agosto de 2020 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- Blue Shield of California y Cricket Health anunciaron hoy un nuevo programa innovador, personalizado e integral enfocado en la coordinación de la atención para los miembros afectados por una enfermedad renal crónica en etapa avanzada o una enfermedad renal en etapa terminal sin costo adicional para ellos.

A través de la colaboración a largo plazo, Cricket Health ofrecerá un equipo de atención multidisciplinaria que incluye enfermeros, farmacéuticos, trabajadores sociales, dietistas y mentores quienes están capacitados para ofrecer un enfoque basado en los conocimientos científicos y médicos para ayudar a los pacientes a controlar mejor su enfermedad renal crónica o enfermedad renal en etapa terminal.

El equipo, disponible en línea y por teléfono, trabaja en estrecha colaboración con los proveedores médicos de los miembros participantes, incluidos los médicos de atención primaria, nefrólogos y otros especialistas, para garantizar que, en la medida de lo posible, el paciente se mantenga sano, en su casa y fuera del hospital. El programa es especialmente relevante en el entorno actual creado por el Covid-19, y está disponible para los miembros inscritos en los planes PPO (siglas en inglés de "preferred provider organization" u organización de proveedores preferidos) con cobertura total de Blue Shield.

"Reconocemos que, durante demasiado tiempo, el sistema de salud de los Estados Unidos no ha logrado ofrecer una atención médica de la más alta calidad a un costo accesible a los pacientes que sufren de enfermedades renales, los cuales suman unos 37 millones de personas", dijo el Dr. Seth Glickman, director de salud de Blue Shield of California. "Al colaborar con Cricket Health, podemos reimaginar el cuidado de los riñones y expandir las opciones de atención médica para los miembros afectados por una enfermedad renal crónica en etapa avanzada o una enfermedad renal en etapa final, de manera que puedan vivir de la forma más saludable posible".

Los datos de los reclamos de Blue Shield y las capacidades avanzadas de análisis de datos de Cricket se utilizan para identificar a los miembros que tienen una enfermedad renal crónica o corren riesgos de contraerla, y Cricket los invita a participar en el programa. Una vez inscritos, Cricket Health asignará un equipo de atención multidisciplinaria y programas virtuales con el objetivo de disminuir el avance de la enfermedad, reducir las complicaciones de salud y evitar las visitas a la sala de emergencias o las hospitalizaciones.

Al intervenir mucho antes de que se produzca la insuficiencia renal, Cricket Health puede ofrecer un plan de atención renal personalizado y probado para cada paciente que mejora su estado de salud. En el caso de los miembros con estados avanzados de enfermedad renal, Cricket Health les explicará sus opciones de tratamiento, como diálisis en un centro médico o un trasplante, y los apoyará en su opción preferida.

"Esta colaboración cambiará fundamentalmente lo que el diagnóstico de una enfermedad renal significa para los pacientes, dándoles el control en su cuidado renal", dijo Arvind Rajan, director ejecutivo de Cricket Health. "Nuestro enfoque integral en la atención de la enfermedad renal crónica y la enfermedad renal en etapa terminal incluye los cuidados preventivos, la disminución del avance de la enfermedad y, en los casos necesarios, el tratamiento adecuado para ellos. Junto con Blue Shield, apoyaremos a los miembros con un equipo de atención multidisciplinaria que visitará a los pacientes en la seguridad y comodidad de sus hogares".

Este servicio llega en un momento crítico, ya que las personas que padecen una enfermedad renal crónica o una enfermedad renal en etapa terminal tienen un riesgo más alto de sufrir complicaciones por el Covid-19. Al ofrecer atención a distancia, por teléfono o virtualmente en línea, el enfoque de Cricket Health en materia de atención renal tiene como objetivo asegurar que los miembros de Blue Shield que tienen enfermedades renales estén saludables en sus casas y fuera de las clínicas u hospitales siempre que sea posible.

Esta innovadora atención renal es el último ejemplo de la iniciativa Health Reimagined de Blue Shield of California enfocada en la transformación del sistema de atención médica para las personas, las familias y las comunidades y también aborda las desigualdades en materia de salud comunes entre las comunidades minoritarias. Las enfermedades renales afectan a las comunidades de color de manera desproporcionada y la colaboración de Blue Shield con Cricket Health busca expandir el acceso a la atención renal de calidad.

Acerca de Cricket Health

Cricket Health es un proveedor de cuidados renales integrales con un enfoque personalizado y basado en los conocimientos científicos y médicos para el control de la enfermedad renal crónica y la enfermedad renal en etapa terminal. Cricket trabaja con los pagadores y los proveedores para identificar a los pacientes que están en riesgo, actúa de manera temprana para disminuir el avance de la enfermedad y ofrece un cuidado renal personalizado y enfocado en el paciente a través de un equipo multidisciplinario de atención. Si un paciente sufre de una enfermedad renal en etapa terminal, Cricket lo educa acerca de sus opciones de tratamiento y le brinda un cuidado personalizado, ya sea que se trate de apoyo para un trasplante, diálisis en el hogar, atención conservadora o diálisis en un centro médico. Fundada en 2015 y con sede en San Francisco y Cambridge, los directivos de la compañía incluyen a algunos de los principales expertos en nefrología, atención médica y tecnología.

Obtenga más información en www.crickethealth.com o síganos en @crickethealth.

Acerca de Blue Shield of California

Blue Shield of California está dedicada a crear un sistema de salud no sólo digno de su familia y amigos sino además sosteniblemente económico. La organización no lucrativa tiene un estado tributario no exento, es un miembro independiente de Blue Cross Blue Shield Association y cuenta con 4 millones de clientes, 6,800 empleados y más de $20 mil millones en ingresos anuales. Fundada en 1939 en San Francisco y con sede actual en Oakland, Blue Shield of California y sus subsidiarias ofrecen planes de salud para cuidados médicos, dentales, de la vista, Medicaid y Medicare en California. Desde 2002, la compañía donó más de $500 millones a la Fundación Blue Shield of California para el beneficio de las comunidades de California.

Para leer más noticias acerca de Blue Shield of California, visite nuestro Centro de noticias en español en https://es.news.blueshieldca.com/.

O síganos en LinkedIn, Twitter o Facebook

CONTACTO: Mashi Nyssen

Blue Shield of California

510-607-2359

[email protected]

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/810201/blue_jpg_Logo.jpg

FUENTE Blue Shield of California

Related Links

www.bcbs.com



SOURCE Blue Shield of California