Blue Shield of California y mySidewalk presentan su innovador "Neighborhood Health Dashboard" para ayudar a mejorar la salud de las comunidades de todo el estado

OAKLAND, California, 2 de septiembre de 2020 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- Blue Shield of California anunció hoy su nueva "Neighborhood Health Dashboard" (Interfaz de salud vecinal), una herramienta en línea que fomentará los servicios de salud pública, aumentará la transparencia alrededor de la salud comunitaria y ayudará a abordar las desigualdades en materia de salud en California.

Neighborhood Health Dashboard utiliza la inteligencia de datos provenientes de docenas de fuentes para presentar un panorama completo de la salud de una comunidad, incluyendo: resultados de salud, atención médica preventiva, utilización y acceso, comportamientos de salud, factores de riesgo social y condiciones de salud ambiental y económica.

La innovadora herramienta en línea está disponible de forma gratuita para el público. Su objetivo es brindar apoyo a organizaciones y personas como organizaciones comunitarias, promotores de salud, hospitales, médicos, funcionarios de salud pública y legisladores a fin de que entiendan más claramente la salud de sus vecindarios y puedan abordar las necesidades dentro de sus comunidades. La herramienta se desarrolló en colaboración con los expertos en datos de mySidewalk e inicialmente se ofreció a nuestros promotores comunitarios de la salud, incluidos aquellos que trabajan en el centro de recursos comunitarios de L.A. Care Health Plan y Blue Shield of California Promise Health Plan.

"Las evaluaciones de las necesidades sanitarias de una comunidad son herramientas importantes a la hora de alinear a varias organizaciones con una estrategia común enfocada en mejorar la salud de la comunidad y abordar las desigualdades presentes en este sector", dijo Peter Long, vicepresidente principal de Transformación del cuidado de la salud y de la salud comunitaria en Blue Shield of California. "Al poner los datos a disposición del público, todos podrán entender más profundamente las necesidades sociales no cubiertas de sus comunidades y ofrecerles servicios específicos para las cuestiones que tienen un impacto en la salud y el bienestar de la población".

Un usuario puede simplemente ingresar una dirección o un código postal para generar una interfaz interactiva en línea que se personaliza a nivel de código postal con un URL exclusivo que puede compartirse con otras personas. La herramienta incluye alrededor de 100 indicadores de datos que ofrecen un panorama integral de la salud de una comunidad a fin de orientar la defensa y las medidas necesarias para mejorar la situación.

"Nos enorgullece trabajar con Blue Shield of California en esta oportunidad de democratizar los datos y alinear nuestra visión para mejorar la salud comunitaria en todo el estado", dijo Sarah Martin, vicepresidente de Soluciones de salud de mySidewalk. "Nuestra misión es facultar a los líderes municipales y al público con la información más completa, clara y en tiempo real de sus comunidades a fin de que puedan mejorar e innovar juntos".

Recientemente, la plataforma se utilizó para producir el índice de vulnerabilidad de California, que se enfoca en la vulnerabilidad social y económica de las comunidades con el fin de iniciar diálogos sobre la priorización equitativa a la hora de asignar recursos para los esfuerzos de recuperación del COVID-19. Además del impacto de la pandemia en la salud de diferentes comunidades, el informe también considera qué zonas tienen más probabilidades de enfrentar dificultades en la recuperación de los cierres de actividades, reducciones de empleo y despidos provocados por el coronavirus.

"La herramienta Neighborhood Health Dashboard es un recurso vital que ayudará a los Centros Comunitarios de Salud de California a identificar las necesidades sanitarias de la comunidad y a ajustar sus programas y recursos según sea necesario", dijo Mike Witte, director médico de California Primary Care Association (Asociación de Atención Primaria de California). "En última instancia, los pacientes y los proveedores de los Centros Comunitarios de Salud se beneficiarán cuando nuestros miembros y comunidades puedan trabajar colectivamente en la identificación de oportunidades para mejorar la salud a nivel individual y comunitario

Neighborhood Health Dashboard es el último ejemplo de la iniciativa Health Reimagined de Blue Shield of California. La colaboración con mySidewalk busca transformar el sistema de atención médica para las personas, las familias y las comunidades al compartir información importante con todos los habitantes de California a fin de identificar los factores locales de las desigualdades en materia de salud que derivan de las injusticias históricas y sistémicas, incluidos el racismo, los prejuicios y la discriminación.

Acerca de Blue Shield of California

Blue Shield of California está dedicada a crear un sistema de salud no sólo digno de su familia y amigos sino además sosteniblemente económico. La organización no lucrativa tiene un estado tributario no exento, es un miembro independiente de Blue Cross Blue Shield Association y cuenta con 4 millones de clientes, 6,800 empleados y más de $20 mil millones en ingresos anuales. Fundada en 1939 en San Francisco y con sede actual en Oakland, Blue Shield of California y sus subsidiarias ofrecen planes de salud para cuidados médicos, dentales, de la vista, Medicaid y Medicare en California. Desde 2002, la compañía donó más de $500 millones a la Fundación Blue Shield of California para el beneficio de las comunidades de California.

Para leer más noticias acerca de Blue Shield of California, visite nuestro Centro de noticias en español en https://es.news.blueshieldca.com/.

Acerca de mySidewalk

mySidewalk es una empresa tecnológica cuya misión es democratizar los datos. mySidewalk equipa a los creadores de cambios comunitarios con las herramientas que necesitan para promover políticas y programas equitativos. Con una extensa biblioteca de datos y una plataforma de publicación adaptada a dispositivos móviles y que cumple con los requisitos de la ADA, mySidewalk crea análisis basados en lugares a partir de datos, diseño y experiencia. mySidewalk trabaja con cientos de clientes de los sectores público, privado y no lucrativo de todo el país para eliminar los obstáculos al conocimiento e inspirar el cambio.

Para más información, visite mysidewalk.com/health o envíe un correo electrónico a [email protected].

