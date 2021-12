Blue Sky Network anuncia disponibilidade do SkyLink no Brasil

SAN DIEGO, 13 de dezembro de 2021 /PRNewswire/ -- A Blue Sky Network anunciou hoje a certificação Anatel de sua solução de gerenciamento de dados "dual-mode" SkyLink para aplicações terrestres, aéreas, marítimas e IoT, agora disponível no Brasil. A Blue Sky Network obteve o Certificado necessário para vender seu produto SkyLink, tornando-se a primeira empresa homologada a oferecer o tão aguardado serviço Iridium Certus 100 para o país.

"O Brasil é um mercado ideal para um produto como o SkyLink, que pode fornecer conectividade com a Internet e um conjunto de recursos de IoT / M2M de e para qualquer lugar do planeta", disse Arnaldo Vasconcellos, gerente geral da Blue Sky Network Brasil. "Nossa solução está perfeitamente alinhada com os desafios de conectividade que os clientes enfrentam todos os dias, incluindo geografia e topografia não cobertas por redes celulares."

Sendo uma solução Iridium Connected certificada, o SkyLink é ideal para uso em áreas onde o serviço de satélite é necessário, a conexão de celular é irregular ou os ativos estão entrando e saindo do alcance do celular. Com um conjunto abrangente de funcionalidades o SkyLink aproveita o Iridium Certus 100 para capturar e disseminar informações de missão crítica de qualquer local.

"Temos o prazer de ser os primeiros a oferecer esta solução de conectividade "dual mode", fornecendo satélite e celular em um dispositivo compacto, que garante total conectividade, seja em terra, no mar ou no ar", afirma Gregoire Demory, Presidente da Blue Sky Network.

Os clientes brasileiros podem se beneficiar através do SkyLink dos aplicativos das verticais terrestres, móveis, aéreas e IoT, pois fornece conectividade confiável em regiões remotas, acidentadas e vastas. A Blue Sky Network mantém um escritório em São Paulo e está bem posicionada para fornecer um alto nível de serviço aos clientes Brasileiros em diversos setores, incluindo marítimo, óleo & gás, transporte rodoviário e agricultura de precisão.

Sobre a Blue Sky Network

A Blue Sky Network é líder do setor de soluções de gestão de frota de missão crítica, "business continuity" e análise operacional, atendendo clientes comerciais e governamentais em todo o mundo. Desde sua fundação em 2001, a Blue Sky Network tem sido a parceira preferida para rastrear, gerenciar e otimizar ativos de alto valor em tempo real em qualquer lugar do mundo para maior segurança, confiabilidade e eficiência operacional.

A Blue Sky Network está sediada em San Diego, Califórnia, com mais de 450 clientes e revendedores em mais de 50 países. Além disso, a Blue Sky Network Brasil possui certificação Anatel e mantém escritórios adicionais em São Paulo, Brasil, e Scottsdale, AZ. Para obter mais informações sobre os produtos e serviços da Blue Sky Network, visite www.blueskynetwork.com ou ligue para +55 11 4382-7500.

Blue Sky Network é um provedor de serviços Iridium e parceiro de fabricação de valor agregado.

