Bluebeam overtager Project Atlas en banebrydende SaaS-løsning til byggebranchen

Project Atlas, der blev grundlagt i 2017 af byggebrancheveteranerne Todd Wynne og Joe Williams, udviklede en digital kortlægningsmaskine, der bruger geo-placering i stedet for traditionelle mappestrukturer til at organisere og visualisere 2D-planer og byggedata. Denne placeringsbaserede orientering gør det muligt for fagfolk inden for design og byggefag at oprette og søge i et ukompliceret digitalt kort over deres projekt, der indeholder planer, personer, materialer, billeder af stedet og dronebilleder, alt sammen inden for meget detaljerede og zoombare lag.

"Bluebeam blev grundlagt ud fra idéen om, at stærke AEC-løsninger også bør være nemme at bruge og i stand til at levere de korrekte oplysninger på det korrekte tidspunkt, samtidig med at der sker en forbedring af hver projektpartners evne til at samarbejde igennem hele projektets samlede livscyklus", siger Bluebeams administrerende direktør Jon Elliott. "Vi er utrolig glade over at kunne tilføje Project Atlas til vores række af løsninger, så vi fortsat kan leve op til dette løfte. Project Atlas giver brugerne en helt ny måde hvorpå de visuelt kan organisere og forene placeringsbaserede dokumenter og data. Denne placeringsbaserede metode reducerer i stort omfang den tid, det tager at finde vigtige planer og oplysninger, hvilket giver ejere, ingeniører, kontrahenter og specialkontrahenter adgang til data på en umiddelbar forståelig måde, der vil være særlig gavnlig i marken."

"Kombinationen af Bluebeams projekteffektivitets- og samarbejdsværktøjer koblet med Project Atlas' evne til at organisere projektinformationer ud fra stedet, giver den bedste samling af supplerende produktivitetsværktøjer, som branchen nogensinde har set", sagde Joe Williams, Project Atlas' medstifter og Bluebeam VP of Product Management, Project Atlas.

"Det er denne kombination af visualisering, samarbejde og projektdokumentation, som vores branche har brug for, for at træffe disse beslutninger på stedet i sidste øjeblik, der ofte er de mest kritiske og dyreste beslutninger i et projekt", tilføjer Project Atlas' medstifter og Bluebeam VP of Business Development and Partnerships Todd Wynne. "Ved at arbejde sammen ved hjælp af et visuelt kort over et projekt, kan kunderne forstå projekterne i en velkendt sammenhæng og nedbryde de barrierer, der ofte forhindrer oplysningerne i at komme frem til de folk, der mest har brug for dem."

Bluebeam ser frem til at demonstrere arbejdsgangene i Project Atlas på Bluebeam Extreme Conference, der finder sted d. 17.-–19. september i Austin, Texas (USA).

