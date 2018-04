Bluebeam Revu 2018: Nytt design for maksimal effektivitet

Bluebeam Revu er en løsning for prosjekteffektivitet og samarbeid som er skreddersydd for AEC-bransjen. Den nyter stor tillit fra over 1,2 millioner personer innen design- og byggebransjene på verdensbasis, for å forbedre prosjektkommunikasjonen og strømlinjeforme prosessene. Siden 2002 har Bluebeam laget smarte og enkle løsninger for stasjonære, mobile og skybaserte papirløse arbeidsflyter som bruker PDF til å dele viktig prosjektinformasjon, inkludert metadata, hyperlinker, bokmerker, bilder, vedlegg og 3D-data nedstrøms. Ved å dra nytte av et åpen kilde-format passer Revu perfekt inn i eksisterende miljøer og forbedrer tilgangen til viktig prosjektinformasjon innenfor de integrerte systemene.

Revu 2018 plasserer verktøyene og ressursene som brukerne trenger, akkurat der de trenger dem, og forvandler hvordan prosjekter utformes, konstrueres og bygges.

Jobb raskere med en responsiv Property Toolbar som intuitivt presenterer verktøy basert på data fra brukeren.

Fokuser på arbeidet med en forbedret panelvisning som ikke er i veien.

Øk effektiviteten ved å få tilgang til filer på tvers av flere Studio-prosjekter samtidig.

Effektiviser samarbeidet med et nytt Bluebeam Studio-fanegrensesnitt som inkluderer funksjoner så som miniatyrvisninger og økt synlighet for vanlige handlinger.

Spar klikk og gjør arbeidsflyten raskere med tastatursnarveier som kan tilpasses.

Få resultater raskere med forhåndslastede verktøysett og testfiler inkludert for å få både nye og eksisterende brukere raskere i gang, oppdatere dem og utvide bruken deres av programvaren raskt.

"Revu 2018 bygger på alt som vi har lært gjennom å jobbe tett på kundene våre de siste 15 årene," sier Jon Elliott, adm. dir. for Bluebeam. "Med denne versjonen legger Revu til de mest forespurte funksjonene og effektiviserer grensesnittet, for å gjøre arbeidsflytene mer effektive enn noen gang før. Det nye grensesnittet i Revu 2018 gjør banene kortere, øker den tilgjengelige plassen på skjermen, krever færre klikk og bruker dynamiske verktøylinjer for å holde fokus der det hører hjemme: på å få jobben gjort."

Bluebeam Revu 2018 Standard-, CAD- og eXtreme-versjonene er tilgjengelige nå på Bluebeam.no og via det verdensomspennende forhandlernettverket vårt.

Bluebeam, Inc.

Med tillit fra over én million mennesker i mer enn 130 land gjør Bluebeams smarte, intuitive kommentar- og samarbeidsløsninger det enklere for personer i tekniske yrker å jobbe, administrere og samarbeide på prosjekter digitalt. Bluebeam ble grunnlagt i Pasadena, California, og har nå vokst til å inkludere flere kontorer i USA, Canada, Danmark, Storbritannia og Sverige. Bluebeam er en del av Nemetschek Group. Last ned en prøveversjon av Bluebeam Revu som varer i 30 dager på nettsiden vår.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/663830/Bluebeam_Revu_2018.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/569481/Bluebeam_Logo.jpg

SOURCE Bluebeam, Inc.

Related Links

https://www.bluebeam.com