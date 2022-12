BLUECYBER reforça equipe e anuncia dois novos advisors no ecossistema de seguros

SÃO PAULO, 2 de dezembro de 2022 /PRNewswire/ -- Com a crescente demanda por seguros cyber, a BLUECYBER - MGA (Managing General Agent) que oferece assistência e seguros para proteção da vida digital 24 horas por dia – acaba de anunciar a chegada de dois novos executivos para reforçar a equipe.

O primeiro é Roberto Westenberger, ex-superintendente da Superintendência de Seguros Privados (Susep) e membro do Comitê de Regulação de Seguros e Previdência da FGV. Ele será advisor da equipe de Gestão e chega com a missão de compartilhar suas décadas de atuação no setor de seguros.

Roberto foi sócio da PricewaterhouseCoopers (PwC), responsável pela consultoria gerencial e atuarial para seguradoras, fundos de pensão e empresas em geral (ERM). Também foi professor e pesquisador em Gestão de Riscos na Universidade Federal (UFRJ) e na Pontifícia Universidade Católica (PUC), ambas do Rio de Janeiro.

"O mundo acontece cada vez mais no espaço cibernético do que no espaço físico e a pandemia reforçou ainda mais essa tendência. A contrapartida é o aparecimento de um novo tipo de criminalidade, configurada em ataques cibernéticos a empresas e a pessoas físicas, com alto grau de sofisticação e de difícil detecção", alerta.

Com experiência na prestação de serviços de gestão de alto nível e assessoria atuarial para as indústrias de seguros e fundos de pensão, Roberto avalia que "a BLUECYBER, ao especializar-se exclusivamente para atuar com estes riscos – cuidando da subscrição e da assistência ao cliente, tanto pré quanto pós um eventual ataque cibernético - beneficiará seguradoras, resseguradoras e corretores de seguros, além evidentemente do cliente final".

O segundo executivo que chega na BLUECYBER, também como advisor da equipe de Gestão, é Duarte Simões de Carvalho, ex-managing diretor da Accenture. Ele contribuirá com sua vivência internacional após anos atuando como consultor estratégico na prática de seguros e resseguros em vários projetos na Europa, Estados Unidos, Oceania e Brasil.

Sempre atuando em posições de liderança - inclusive como sócio de empresas referência de mercado como A.T.Kearney, Roland Berger e EY - Duarte também foi conselheiro da Associação Portuguesa de Business Angels (APBA) e mentor do Programa REP do Insper. Atualmente é também membro do conselho Pool de Insurtech da Bossanova Investimentos

"Saber lidar com o risco cibernético se assume, cada vez mais, como um importante componente da nossa vida como pessoas e executivos de empresas que embarcaram em grandes transformações digitais. Todos os dias vemos uma série de notícias sobre ataques cibernéticos, roubo de dados, fraudes e afins", disse.

Para Duarte, a BLUECYBER está se posicionando para liderar a proteção cibernética para famílias e empresas através da constituição de um MGA especializado. "Iremos beneficiar todo o ecossistema de seguros, desde seguradoras e resseguradoras, passando por plataformas de distribuição de várias naturezas, se estabelecendo como um parceiro de eleição desses mesmos players", complementa.

Para os cofundadores Eduardo Rocha e Claudio Macedo, contar com advisors desse nível é um indicador da força da BLUECYBER. "Sem dúvida, a vinda desses dois grandes executivos trará mais tração e clareza estratégica na nossa jornada de massificar o seguro cibernético para PMEs e familias no Brasil e no mundo", reforça Eduardo.

Vale lembrar que a BLUECYBER oferece assistência e seguros para proteção digital 24 horas por dia. A partir do gerenciamento de riscos cibernéticos, a plataforma oferece suporte, monitoramento, coberturas securitárias customizadas e assistências completas para garantir uma vida digital saudável para PMEs, MEIs e famílias. A empresa disponibiliza ainda soluções White label para seguradoras parceiras e diferentes canais de distribuição, como corretores e varejistas físicos e online. Para saber mais, basta acessar https://bluecyberseguros.com.br.

